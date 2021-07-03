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Действия китайских властей стали для местных майнеров настоящим ударом. Ещё недавно страна генерировала 50% хешрейта Биткоина, ну а сегодня 90% всех фермеров отключили свои мощности и находятся у разбитого корыта. Кто-то не теряет надежды и верит в счастливое будущее. Крупные фермы перевозятся за рубеж, где снова будут подключены к централизованным сетям и вольются в добычу цифровых монет с полной силой. Скорее всего, наступит это не скоро, поскольку процесс демонтажа и настройки занимает много времени. Как мы уже сообщали, многие фермеры пытаются снизить ущерб, выставив на продажу свои видеокарты. Кто-то продаёт старое под видом новых. Ну а некоторые переклеивают шильдики и отправляют свои почти новые GeForce RTX 3000 в розничные сети. Всё это не могло не сказаться на ценах в Поднебесной, где стоимость отдельных моделей опустилась дешевле рекомендованной производителем. Как оказалось, у майнеров появился любопытный выход из ситуации.

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В провинции Сычуань много гидроэлектростанций. Когда-то майнеры гордились тем, что используют только чистую энергию. Как показали недавние события, никто не стал делать для них исключений, а фермы там отключили ещё в 20-х числах июня. Что же, отдельные предприимчивые товарищи предлагаю купить собственную электростанцию. Логика следующая: поскольку немалая часть генерируемой энергии покупалась майнерами, сегодня возник её переизбыток. Бизнес небольших гидроэлектростанций под угрозой, а значит нужно что-то решать. Ну вот вам и решение: продать полноценную гидроэлектростанцию в тихом месте майнерам.

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Владельцы обещают полную конфиденциальность, уверяя, что там можно будет разместить среднюю по размеру ферму и добывать криптовалюту тайно, не привлекая внимания властей. Владельцы гидроэлектростанций отмечают, что из-за низкого спроса на электричество, упала его цена, что приводит к убыткам. Они напрямую связывают решение властей о запрете майнинга со своим разорением. Ясно, что точных адресов мощностей журналисты не знают, но будет любопытно наблюдать за тем, как китайские майнеры начнут прятаться от властей в горных районах. В данном случае стоит понимать, что кроме электричества нужен ещё и интернет. Возможно, фермы удастся спрятать или замаскировать. В таком случае как объяснить огромные объёмы данных, которые генерирует разваливающийся домик охотника, мирно стоящий в протекающей рядом реки?