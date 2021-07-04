GeForce RTX 3060 Ti с антимайнерской защитой появились в магазинах РФ и стоят дешевле GeForce 3060
Ещё в мае ситуация на рынке видеокарт казалась катастрофической. Игровые модели стоили в 5 раз дороже рекомендованных цен и были недоступны обычным покупателям. Несмотря на это из-за майнеров на видеокарты сохранялся стабильный спрос, что не оставляло надежды на реальную покупку для тех, кто не собирается отбивать вложенные деньги. Борьба китайского правительства с местными шахтёрами стала настоящим подарком судьбы для рынка видеокарт, а последующий выход GeForce RTX 3070/3080 Ti с маркировкой Light Hash Rate (LHR) доказал, что NVIDIA не хочет очутиться в положении, когда майнинг сам сойдёт на нет, а видеокарты с вторичного рынка парализуют продажи. Последующие запреты на добычу криптовалют в Китае окончательно испортили жизнь майнерам, которые придумывают различные схемы для реализации подержанных карточек.
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Если вы думали, что отечественный рынок останется в стороне от скидок, то вы очень сильно ошибались, ведь распродажи с большим дисконтом стали для российских геймеров обыденным делом. Что же, сегодня ценопад продолжается в Регарде и магазине Xpert. Прежде всего хотим порадовать майнеров. Возможно, для них это последняя возможность купить видеокарту. Всё дело в том, что в РФ пришли модели LHR. Пока GeForce RTX 3060 доступна за 67 тысяч рублей. В данном случае речь идёт о модели ASUS, которая получила 36 месяцев гарантии. Также, благодаря заводскому разгону она может похвастать тактовой частой графического ядра 1912 МГц, что даст вам несколько лишних кадров в секунду даже в самых сложных играх.
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GeForce RTX 3060 производства Zotac значительно дороже и стоит 75 430 рублей. В данном случае стоит понимать, что у майнеров выхода особенно нет, поскольку видеокарты с антимайнерской защитой наступают. Не верите? А как вам GeForce RTX 3060 Ti за 68 000? Ещё недавно она стоила 200 000 рублей, но NVIDIA спутала шахтёрам все карты, выпустив модель с порезанным хешрейтом. Стоит понимать, что в играх она идентична более ранним вариантам, но требует более новых драйверов, которые, кстати, уже доступны на официальном сайте производителя.
Для разнообразия предлагаем вам ознакомиться с ещё одной моделью производства Gigabyte. Она получила 3 кулера против 2 в предыдущей версии и теоретически позволяет получить дополнительные пару десятков мегагерц. Цена в 75 000 рублей может остановить вас от покупки, но кто знает, может более дешёвая окажется распродана, когда выбудете читать этот материал.
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