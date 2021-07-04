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На что только не пойдут люди, чтобы не потерять свои доходы. Китайские майнеры остановили добычу криптовалюты и пытаются найти наиболее верный способ выхода из ситуации. В данный момент многие ещё не решили, мигрировать в другие страны, или распродавать оборудование на местном рынке. Первые не могут найти идеальные условия для миграции (а они есть?), а вторые просто не хотят отдавать купленные за несколько тысяч долларов видеокарты за полцены. Как мы сегодня могли убедиться, проблемы есть не только у шахтёров, но и у владельцев гидроэлектростанций. Сообщается, что некоторые предлагают фермерам купить собственную станцию по добыче энергии и тайно там фармить монетки Эфира и Биткоина.

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Поскольку китайские рынок перенасыщен, многие майнеры уже не знают, какие использовать способы для продажи своих видеокарт доверчивым геймерам. Что же, сегодня у нас описание гениальной идеи, которая пришла в головы китайских майнеров. Поскольку у владельцев ферм никто ничего не хочет брать, ребята пошли в обход. Они сделали несколько фотографий с отдельными моделями в руках у девушек привлекательной внешности. Сообщения о продаже созданы с юморком. Кто-то пишет, что просто решил отказаться от компьютера, другие заявляют, что планировали подарить видеокарту парню на день рождения, но из-за расставания решили оставить её себе. На самом деле не так важно, сколько доступно фотографий девушек и насколько правдивы истории. Самое важное, что они работают.

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Что любопытно, многие майнеры даже не пытаются скрываться, они продают по 600 видеокарт с одного аккаунта, а потенциальные покупатели шутят, что это целое общежитие брошенных девушек, которые продают свои видеокарты. На данный момент неизвестно, насколько такое явление стало массовым. Вполне возможно, что оно встречается на одном или нескольких сайтах. В любом случае ребятам в логике не откажешь, ведь видеокарта в руках или на коленках у симпатичной девушки автоматически снижает подозрения геймеров мужского пола до нуля.

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Кстати, цены на такие видеокарты ниже рыночных, а некоторые фермеры умело прикидываются студентками колледжа или стримершами. Словом, у шахтёров ещё полно идей, позволяющих им продать геймерам видеокарты с прожаренной до хруста корочкой под видом почти новых. Работала в офисном компьютере, видела только Косынку, не майнила (ни бита, ни крашена). А вы бы отказались взять мощную GeForce RTX 3080 из рук привлекательной студентки по рекомендованной цене?