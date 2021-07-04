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В последние месяцы мы видим всё больше позитивных новостей о видеокартах. Всё началось в мае, когда китайское правительство внезапно заявило, что не радо майнерам. Дальше последовало несколько ударов по местным шахтёрам, а окончательный приговор был вынесен в середине июня, когда фермерам указали на дверь. Сейчас они ищут себе новый дом, а пока в Поднебесной видеокарты продолжают дешеветь. Первые отголоски борьбы китайских властей с майнерами послышались на отечественном рынке к середине июня. Именно тогда многие модели GeForce RTX 3080 опустились с 320 000 рублей до 250 тысяч. Дополнительную динамику вызвал приход GeForce RTX 3080/3070 Ti, включающих блокировку от майнинга. Ну а на этой недели скидки достигли своего предела.

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Мы не настаиваем, что цены не опустятся ниже, но некоторые видеокарты и сегодня стоят гораздо меньше, чем мы ожидали их увидеть ещё месяц назад. В первую очередь речь идёт о GeForce RTX 3080 Ti. Её рекомендованная стоимость на российском рынке зафиксирована на отметке 117 000 рублей. Что же, сегодня без лишних слов видеокарту можно взять всего за 158 990. В обычное время это вызвало бы бурю негодования, но только не сейчас, ведь ещё неделю назад геймеры бились за попытку купить такую видеокарту в DNS за 165 000 (скриншот ниже). PALIT GAMEROCK всё ещё дороже рекомендованной стоимости, но разрыв быстро сокращается. Видеокарта порадует вас приятной подсветкой и необычным дизайном.

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Для настоящих ценителей скорости есть GeForce RTX 3080 Ti производства GIGABYTE. Видеокарта способна разгоняться до 1830 МГц, что почти на 200 МГц выше, чем у предыдущей модели. Столь скоростное решение потребует от вас соответствующего блока питания. Без чего-то очень мощного и дорогого на 850 Вт и выше не обойтись. Поскольку многие владельцы подобных видеокарт часто экспериментируют с разгоном, лучше брать блок на 1 кВт. Стоит также позаботиться о достаточном количестве разъёмов питания, коих потребуется не менее трёх.

На закуску GeForce RTX 3070 Ti. Она уступает старшей модели по всем показателям и больше подходит для игр в разрешении 2К, но в данном случае особый интерес вызывает цена. За видеокарту производства Palit придётся выложить 90 990 рублей. Это со скидкой в 60 000. Согласитесь, что против 159 000 за GeForce RTX 3080 Ti такая растрата не кажется ужасающей. Если вы полагаете, что покупать видеокарты сегодня время ещё не пришло, ждите. Может быть, они подешевеют ещё, но утверждать этого мы не можем, ведь рынок постоянно меняется, как и цены на криптовалюты. Именно этот показатель считается определяющим. Если майнеры осознают, что добыча вновь находится на рекордном уровне, они могут выкупить даже самые дорогие модели по завышенной стоимости.

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