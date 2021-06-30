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В последние дни мы могли заметить, что видеокарты возвращаются в российские магазины. Нельзя назвать, что предложения бьют ключом. Скорее сегодня на рынке такое же положение, какое было в начале апреля. Криптовалюты лениво раскачивались, а инвесторы только присматривались к Биткоину и Эфиру. Неясно, сколько такое положение продлиться, ведь всегда есть шанс, что криптовалюты снова отправятся на взлёт. Это автоматически поднимет цену на видеокарты. Ну а пока этого не случилось, давайте изучим скидки на сегодня.

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Прежде всего у нас рекордное падение на GeForce RTX 3070. Вариант от GIGABYTE стоит 111 990 рублей, что на 129 000 дешевле того, сколько за видеокарту просили ещё совсем недавно. В данном случае у нас наиболее близкая к эталонно модель, которая просто работает. Возможно, у вас получится её разогнать, но даже той мощи, что есть в комплекте, достаточно для всех игр в разрешении 2К.

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Второй вариант производства GIGABYTE может похвастать более внушительными тактовыми частотами графического процессора (1845 МГц), что даёт нам в руки мощный инструмент для решения повседневных задач и гейминга на максималках без ограничений. Для подключения потребуется два разъёма на 8 пин, а блок питания должен быть не менее 650 Вт. Поскольку мы имеем дело с разогнанной видеокартой, то лучше обезопасить себя чем-то брендовым, ведь дешёвый китайский подвал просто сгорит. Видеокарта стоит 121 000, но есть и дороже, хотя подобные модели мы вам не рекомендуем брать.

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Для настоящих ценителей первозданной мощи подойдёт только GeForce RTX 3080. В данном случае вы сможете не только играть, но и понемногу майнить Эфир, что позволит отбить вложения чуть больше чем за год. В итоге уже через каких-то 14 месяцев вы сможете наслаждаться бесплатной видеокартой, или же продать её с немалой выгодой. Скидка на модель производства MSI составила 106 тысяч. Фиксируем рекорд.

При большом желании можно найти что-то подороже, но мы предлагаем вам остановиться на GeForce RTX 3080 от GIGABYTE. Она получила небольшой заводской разгон, что является несомненным плюсом, но куда лучше, что при всей своей мощи она требует блок питания на 750 Вт. Если вы обратите внимание на более прокачанные экземпляры, то за них придётся не только выложить больше 200 000 рублей, но и искать новый блок питания на 850 Вт и больше. В данном случае мы имеем скидку чуть меньше 100 000 рублей, что очень неплохо даже с учётом постоянного ценопада.

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