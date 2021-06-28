GeForce RTX 2060/Super возвращаются в РФ, а скидки на GeForce RTX 3060 Ti доходят до 53 000
Массовый дефицит видеокарт внёс настоящую сумятицу. Дошло до того, что отдельные версии GeForce RTX 2060 стоили 120 000 рублей и продавались даже дороже GeForce RTX 3060. Не спрашивайте у нас, покупал кто-то или нет подобные карты. Очевидно, что покупал. Не все же с компьютером на ты. Кто-то просто зашёл в магазин, увидел подходящую ему по цене модель, и взял её, не понимая, что стал владельцем сильно устаревшего середняка. Может быть, через время к нему придёт осознание своей ошибки, но будет уже поздно. В любом случае сегодня не об этом, ведь у нас новая волна скидок в Ситилинк. Заскучали?
реклама
Прежде всего мы советуем обратить свой взгляд на GeForce RTX 2060. Как мы писали выше, она не даст вам рекордной производительности, но ведь и цена приятно радует: всего 57 990. На самом деле – это всё ещё намного больше нормы, но таковы реалии. Данная модель обеспечит вам стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 1080р, а поддержка DLSS 2.0 от NVIDIA позволит получить бесплатный прирост производительности в трассировке лучей. Скидка на GeForce RTX 2060 составила всего 20 000 рублей. Не удивляйтесь, что вы не видели раньше её за 78 тысяч. Всё дело в том, что это уже вторая скидка на данную модель, а до этого она стоила свыше 100 000.
GeForce RTX 2060 SUPER станет настоящим подарком для любителей компьютерных игр. Мы не встречали данную модель в прайсах уже очень давно, поскольку она крайне эффективна в майнинге. Конечная стоимость зафиксирована на отметке 69 990 рублей. Повторяем, это гораздо выше рекомендованных цен. Если вам это кажется слишком дорогим предложением, то мы бы посоветовали немного подождать. Не исключено, что цены будут падать, но могут резко вырасти, если Эфир начнёт дорожать.
реклама
Лучшее предложение этого лета – это GeForce RTX 3060 Ti за 99 990 рублей. Перед нами просто игровой монстр. По факту, он создан для игр в разрешении 1080р, но первые пару лет с лёгкостью потянет и 2К на высоких настройках графики. Внутри скрывается мощный графический чип, а Palit предлагает не самую лучшую, но всё же эффективную систему охлаждения. Отметим, что другие производители не так щедры. Скидка на GeForce RTX 3060 Ti составила 53 000 рублей или 35% от исходной цены.
Как видите, любителям компьютерных игр есть чем поживиться. За свои увлечения придётся выложить немалую сумму, но она значительно ниже того, сколько приходилось платить ещё месяц назад. Кстати, обычную версию GeForce RTX 3060 можно отхватить за 77 тысяч рублей. Чем вам не подарок себе любимому на День партизан и подпольщиков в России? Дайте две!
реклама
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила