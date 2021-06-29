Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время хороших новостей для майнеров становится всё меньше. Криптовалюты вызывают всё меньшую поддержку среди инвесторов, а всё больше политиков высказывают решимость покончить с Биткоином раз и навсегда. Ясно, что в ближайшее время этого не случиться, поскольку разорвавшийся пузырь может похоронить финансовую систему под обломками исчезнувших сотен миллиардов долларов. Хуже всего дела у фермеров обстоят в Китае, где их преследуют, отлавливают и вынуждают мигрировать вместе со всем железом в другие страны.

реклама

И в этот самый момент, когда всё выглядит хуже некуда, выясняется, что доходы майнеров внезапно выросли. Эфириум поднялся выше 2100 долларов, а Биткоин подбирается к 36 000 за одну монетку. Что же, самое время понять, есть ли смысл сегодня вкладываться в покупку видеокарт и создание новых ферм.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 3070 Ti дешевле 100 тр в Регарде -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Для примера возьмём GeForce RTX 3080. Видеокарта производства MSI стоит 190 тысяч (2600 долларов), ну а ферма из восьми таких карточек приносит в сутки 49.36 доллара. Несложно подсчитать, что в месяц одна такая карта даст нам 185 долларов. Это значит, что вернуть вложения можно за 14 месяцев. Это всё ещё много, но значительно меньше 24 месяцев, которые нами фиксировались ещё неделю назад. Майнинг явно становится прибыльнее, хотя видеокарты пока в наличии.

реклама

Стоимость GeForce RTX 3060 Ti стартует со 100 000 рублей (1370 долларов). 8 таких видеокарт приносят 35.50 доллара в сутки, или 133 доллара в месяц, если вы стали владельцем всего одной карточки. Таким образом, вернуть вложения можно уже через 10 месяцев. У нас настоящий рекорд, ведь ещё неделю назад данный показатель стартовал с 20 месяцев.

реклама

Всё это стало возможным только благодаря тому, что цена Эфира выросла почти на 30% за последние три дня. Возможно, у майнеров есть последний шанс купить видеокарты для добычи Эфира. Дело в том, что уже в июле текущие модели начнут вытесняться аналогами с заблокированной на 50% эффективностью. Нетрудно подсчитать, что купив такую карту завтра, вам придётся либо ждать повышения стоимости Эфира, либо отбивать её в 2 раза дольше. Аналитики предполагают, что криптовалюта растёт на позитивных ожиданиях от последствий нового хардфорка London. Он сделает выплаты шахтёрам справедливыми, а комиссии меньше. Такой шаг не принесёт майнерам никакой пользы, но точно понравится инвесторам, которые будут видеть, что Эфир становится стабильным и предсказуемым.