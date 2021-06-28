Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня наши читатели могли убедиться в том, что скидки на видеокарты не только добрались до РФ, но и пришли на среднебюджетный сектор. На самом деле пока среднебюджетный стоит дороже флагманов, но на фоне майских цен стоит констатировать, что возможности покупки достойной видеокарты у геймеров стали больше. Пожалуй, наиболее интересной остаётся GeForce RTX 2060, которая стоит 58 тысяч рублей. Ну а наиболее мощной из наших списков стала GeForce RTX 3060 Ti. Она впервые за многие месяцы подешевела до 100 000 рублей.

реклама

Поскольку среди наших читателей есть те, кто предпочитает самые скоростные решения, мы спешим их порадовать, ведь скидки добрались до мегамощной GeForce RTX 3090. Дешевле всего модель производства Palit. Сегодня она стоит 269 990 рублей, а ведь недавно мы видели в продаже GeForce RTX 3080 за 300 000 и даже дороже. Скидка составила 73 тысячи рублей. Это не рекорд, но 1000 долларов на дороге не валяются, тем более когда их вообще можно не вытаскивать из кошелька.

анонсы и реклама -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate -90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080 <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен <b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b> <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

MSI поставляется с заводским разгоном с тактовой частотой графического процессора 1785 МГц. Частота видеопамяти держится на стандартных 19500 МГц, а для работы системы потребуется внушительный блок питания на 750 ВТ. Любителей скорости встречает 24 Гб памяти, что больше чем нужно для домашнего компьютера.

реклама

Вариант от GIGABYTE получил те же 1875 МГц и скидку в 90 000 рублей. В данном случае у нас более массивная система охлаждения с эффективными кулерами. Для подключения нужно два разъёма на 8 пин, а разноцветная подсветка не даст скучать даже тем, кто предпочитает классический кусок текстолита без излишеств.

Следующая модель от GIGABYTE получила ещё и полноценную систему жидкостного охлаждения. И всё это за 288 тысяч рублей. В умелых руках такая видеокарта способна дать несколько сотен МГц, что не только гарантирует пару fps в играх, но и ускорит рендеринг в сложных программах.

реклама

Финальный аккорд снова ставит GIGABYTE. Видеокарта выдаёт немалые 1860 МГц, что потребует от вас сразу три разъёма по 8 пин. Некоторые геймеры отмечают, что она немного шумная, что неудивительно, ведь подобная мощь нуждается в достойном охлаждении. Конечная цена зафиксирована на отметке 309 990 рублей, а скидка составила больше 65 000. Любителей эффектов порадует красочная подсветка, хотя за такую цену видеокарта должна уметь летать и сама покупать вам игры из магазина по скидке.



