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Многие эксперты уверены, что рынок криптовалют подчиняется неким незыблемым законами и правилам. Якобы, когда создаются условия для роста, мы видим подорожание тех или иных монет, а в обратной ситуации – токены дешевеют. Возможно, в какой-то другой Вселенной всё происходит именно так, но только не у нас. Если подходить к вопросу беспристрастно, то можно увидеть, как рынком, что называется – рулят Киты. Это крупные держатели криптовалюты, которые действуют исходя из личной сиюминутной выгоды, невзирая на потери обычных людей. На прошлой неделе мы фиксировали как несколько подобных рыночных монстров скупали криптовалюту на низких отметках. Судя по всему, пришло время от криптовалюты избавляться.

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Сегодня Биткоин и Эфириум растут. Это тут же увеличило доходность майнеров, вот только происходит это против тех самых правил и ожиданий. Businessinsider сообщает, что в последнее время Эфир штормит. И дело даже не в перепадах курса, а в оттоке реальных денег, что куда хуже и грозит ощутимыми потерями в будущем. Как оказалось, на прошлой неделе инвесторы вывели в фиатные деньги Эфира на 50 миллионов долларов. Таких показателей не было с 2015 года, но и это далеко не всё. Дело в том, что инвесторы выводят деньги уже месяц, а только за июнь было превращено в реальные деньги 257 миллионов долларов. Криптовалюта никуда не делать, осев балластом на биржах, которые пока продолжают покупать монеты у обеспокоенных инвесторов.

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На этом фоне аналитики не готовы строить оптимистичных планов. Если у нас антирекорд, то Эфириум должен дешеветь, но рынок движется в обратном направлении. Стоит учитывать, что всё это происходит одновременно с массовым исходом майнеров из Китая. Ещё недавно подобные новости приводили к резкому падению Биткотина, ну а сегодня он благополучно растёт. Очевидно, что это кому-то выгодно. По данным CoinShares, эта информация касается также и Биткоина. На данный момент у нас нет данных за неделю 21-27 июня, но неделей ранее (14-20 июня) отток по данной криптовалюты составил порядка 79 миллионов долларов.

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После этой информации будет любопытно посмотреть, до какой отметки вырастут обе криптовалюты, а также насколько сильно упадут. Сегодня ожидаемый рост и падение уже не вызывает удивления, поскольку нас в первую очередь интересует: когда всё это кончится, и сколько Китам нужно денег для счастья? Может уже пора остановиться, хотя это вопрос скорее риторический.