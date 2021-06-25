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Несколько дней назад Кит купил большую партию Биткотнов, доведя своё состояние до $4 миллиардов

Кита толкают рынок в наиболее удобную им сторону
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Резкое падение стоимости Биткоина всегда оборачивается проблемами для сотен тысяч людей. Трейдеры теряют миллиарды на фоне неверных предсказаний. Инвесторы недосчитывается прибыли, поскольку многие из них вкладывали деньги в криптовалюты с намерением быстрых заработков. Кошельки обычных держателей цифровых денег становятся худее в несколько раз, а эксперты вынуждены пояснять свои неверные предсказания. Ещё бы, ведь только ленивый не обещал Биткоин по 100 000 к концу 2021 года. Но это не значит, что обесценивание криптовалюты несёт только неприятности.

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На самом деле есть группа лиц, называемая Китами, которые, как правило, всегда в большом плюсе. Вообще к Китам причисляют всех крупных инвесторов. К примеру, это и MicroStrategy, которая владеет 100 тысячами Биткоинов. Туда же можно причислить Tesla, которая ранее купила криптовалюты на 1.5 миллиарда долларов. Мы же предпочитаем вкладывать в это слово его более узкое понимание – людей или группы лиц, которые раскачивают крипторынок с целью получения прибыли на разнице курсов. Простой пример, в момент, когда Биткоин растёт, Киты предпочитают неспешно продавать Биткоины криптохомякам. Как только монет на кошельках становится меньше, Киты предпринимают усилия, направленные на снижение курса, скупая токены на дне. После этого следует круг продаж, и так до бесконечности.

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Как сообщается, 21-23 июня самый настоящий Кит купил большую партию Биткоинов. Сделал он это в момент, когда одна монетка стоила около 32 000 долларов. Неизвестный получил чуть больше 4100 BTC, но самое интересное, это общее количество принадлежащих ему монет. После совершения покупки, Кит довёл своё состояние в Биткоинах до 115 тысяч, что соответствует 4 миллиардам долларов. Эксперты полагают, что подобные покупки совершает некто с чрезвычайно плотным кошельком. Ясно, что это миллиардер, но это также тот, у кого есть неограниченный доступ к реальным деньгам.

Кроме того, он обладает неплохими знаниями по предмету, что указывает на одного из представителей IT-сферы. В пример приводится Марк Цукурберг, который в последнее время активно продаёт акции Facebook на 25 миллионов долларов в день. Это также может быть Илон Макс, который распродал всю свою недвижимость. На самом деле эксперты просто тыкают пальцами в небо, поскольку реальных доказательств у них нет. Кто этот загадочный Кит, мы можем никогда не узнать, но его поступки оказывают решающее действие на состояние всего рынка криптовалют.

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Несколько дней назад Кит купил большую партию Биткотнов, доведя своё состояние до $4 миллиардов
Теодор Адамски
20:53
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