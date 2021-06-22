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Пока криптовалюта не упадёт до показателей середины 2020 года, ждать появлению видеокарт по рекомендованным ценам не стоит. Несмотря на это далеко не все готовы ждать, а некоторые просто могут себе позволить заплатить на несколько сотен долларов дороже за развлечения. Что же, сегодня у этих ребят будет очередной повод купить желанную видеокарту со скидкой. Дисконт доступен в магазинах Ситилинк.

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Наиболее бюджетным игровым решением стала GeForce RTX 2060. Она уже не актуальна для игр в разрешении 2К по меркам середины 2021 года, но за 89 990 рублей вы ничего лучше не купите. Стоит учитывать, что видеокарта раньше стоила на 30 тысяч дороже, а значит впервые за несколько месяцев у нас появилась возможность получить её меньше чем за 100 000.

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Следующей по цене стала Radeon RX 6700 XT производства MSI. Она скинула 27 тысяч рублей, но кажется весьма интересным предложением. Дело в том, что она ощутимо быстрее GeForce RTX 2060, а стоит всего на 7 тысяч дороже. Сильными сторонами Radeon RX 6700 XT являются 12 Гб видеопамяти, работающей на скорости 16 Гбит/с и тактовая частота графического ядра 2620 МГц. Модель MSI может похвастать эффективной системой охлаждения и с лёгкостью справляется с самыми тяжёлыми играми в разрешении 2К.

Для любителей истинной мощи есть GeForce RTX 3070. Самый дешёвый вариант производства Palit обойдётся вам за 141 рублей по скидке 50 000. Здесь нет заводского разгона, но присутствует эффективное охлаждение и самая низкая цена в магазине Ситилинк. В данном случае видеокарта способна выдавать в большинстве современных игр стабильные 60 кадров в секунду в разрешении 2К на максимальных настройках графики.

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Вчера мы писали о скидке в 100 000 рублей на видеокарту GeForce RTX 3080 производства GIGABYTE. Она ещё недавно стоила 309 990 рублей, а вчера подешевела до 209 990. К сожалению, вчера она сразу же исчезла из продажи, поскольку многие хотят получить столь производительный продукт. Данное решение уникально тем, что выпускается в форм-факторе внешней видеокарты. Это позволяет подключать её даже к ноутбукам, что открывает уникальные возможности для геймеров.

В нашем вчерашнем материале есть ещё несколько скидок. Что любопытно, некоторые видеокарты из нашего списка уже проданы. Это значит, что покупатели на подобную продукцию есть, просто многие из них не знают о распродаже.