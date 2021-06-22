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Технология ускорения видеокарт AMD FSR привела к массовым ошибкам и поддерживает мало игр

На данный момент FidelityFX Super Resolution выглядит сыровато
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Спустя полгода после выхода видеокарт Radeon RX 6000-й серии на рынок, AMD, наконец, довела до рабочего состояния драйвер, отвечающий за увеличение производительности с использованием трассировки лучей. Методика существенно отличается от того, что уже несколько лет предлагает NVIDIA со своим DLSS, но пока доступна только первая версия, делать финальные результаты рановато. А вот поговорить о качестве и стабильности этой самой первой версии самое время.

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Технология FidelityFX Super Resolution (FSR) стала доступна вместе с драйвером Radeon Adrenalin 2020 21.6.1. Его можно скачать уже сегодня и тут же перейти к тестам. Несмотря на ранние заявления о том, что на старте нас ожидает обширный список игр, на самом деле он крайне бедный и вызывает много вопросов. По факту, из семи проектов, нет ни одного сколько-нибудь популярного, а о блокбастерах и речь не идёт. Ситуация изменится с выходом одной из следующих версий драйвера, но и там мы не увидели обещанных хитов.

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Уже поддерживают:

  1. Anno 1800
  2. Terminator Resistance
  3. KingShunt
  4. Godfall
  5. 22 Racing Series
  6. The Riftbraker
  7. Evil Genius 2

Планируется поддержка:

  1. Necromunda: Hired Gun
  2. Edge of Eternity
  3. Asterigos
  4. Swordsman Remake
  5. Baldur's Gate III
  6. FarCry 6
  7. Resident Evil Villiage
  8. Vampire The Masquerade: Bloodhunt
  9. DOTA 2
  10. Forspoken
  11. Farming Simulator 22
  12. Myst

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А вот со стабильностью у нового драйвера всё очень плохо. Если вы хотите увидеть официальный баг-репорт, то можно заглянуть в данный материал. Скорее всего, это далеко не все ошибки, поскольку выловить их реальное количество просто невозможно. Но и этого достаточно, ведь не таким мы ожидали увидеть продвинутую технологию FSR от AMD. Из позитивной информации: уже на старте 10 игровых студий объявили о поддержке FSR. Это значит, что в будущем мы увидим более впечатляющие показатели, а тесная интеграция потребует минимальных затрат времени на реализацию поддержки новой технологии.

Пока у нас нет ни названий студий, ни результатов. Хотя, результаты всё же есть, ведь технология способна увеличивать fps не только в трассировке лучей, но и без. Мало того, теперь она работает даже с предыдущими поколениями NVIDIA. К примеру, GeForce GTX 1060 в игре Godfall в разрешении 2К получила рост fps на 41% (с 27 до 38). Это внушает некоторый оптимизм, что в будущем инженеры AMD смогут увеличить количество поддерживаемых игр и снизить количество ошибок. А главное: чтобы это будущее наступило как можно быстрее, ведь владельцы видеокарт уже заждались. Кстати, выше можно увидеть, как меняется производительность в игре Godfall на видеокарте Radeon RX 6800 XT при переходе из одного режима предустановки в другой. Пожалуй, это наиболее интересное, что пока есть у красной команды.

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