Партнёр AMD назвал сроки снижения цен на видеокарты Radeon RX 6000 и ожидает восстановления поставок
Когда мы говорим о дефиците видеокарт, то оперируем только известной нам информацией. NVIDIA делится только некоторыми данными, большая часть которых не попадает в прессу, а у AMD масса проблем с доступом к полупроводниковым мощностям. Некоторую информации можно получить у аналитиков, которые подсчитывают количество проданных GPU на вторичных рынках. Вот только чаще всего речь идёт о площадке eBay, в то время как десятки крупных региональных платформ остаются не учтены. К счастью, иногда технологические инсайдеры делятся утечками, позволяющими взглянуть на проблему изнутри.
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Сегодня в прессу попал отчёт тайваньской компании ASRock. Давайте ознакомимся с наиболее интересными фактами. Прежде всего ожидается снижение цен на видеокарты. Виной всему китайские майнеры, которым теперь негде добывать Эфириум, ведь уже к осени даже самые крупные фермы выдворят из Поднебесной. Улучшения заметны уже сегодня, но будут куда больше во второй половине 2021 года, что обусловлено ростом поставок и увеличением количества графических чипов на рынке.
Будем надеяться, что на этот раз видеокарты попадут геймерам, ведь, согласно последнему отчёту, только за 1 квартал текущего года майнеры получили не менее 700 000 видеокарт (25% от всех поставок на рынок). Стоит понимать, что это минимальные цифры, в то время как реальные показатели могут быть куда больше. Представители ASRock поясняют, что корректировка цен может случиться во второй половине текущего года. Предпосылки для этого есть уже сегодня. В качестве основных причин для оптимизма называется увеличение поставок материалов для производства готовой продукции. Одновременно с этим ASRock ожидает только частичного восстановления цен на видеокарты. Коррекция непременно произойдёт, но, когда стоимость Radeon RX 6700 ХТ опустится к рекомендованным 479 долларам, никто не знает.
Последние данные могут показаться неожиданными, ведь ASRock уверяет, что не смогла продать достаточного количества материнских плат из-за дефицита процессоров AMD и Intel нового поколения. И вот здесь хороших новостей нет, ведь нехватка чипов будет наблюдаться до 4 квартала 2021 года. Неясно, столкнулись ли с подобными трудностями другие производители материнских плат. В любом случае проблема с поставками процессоров стоит не так остро, как нехватка графических чипов, а ASRock ожидает, что по итогам 2 квартала удастся добиться очередного рекорда по показателю чистой выручки.
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