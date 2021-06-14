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S.T.A.L.K.E.R. 2 стал настоящим долгостроем. Команда по крупицам собирала деньги на создание полноценного игрового мира, но средств хватало только на прорисовку двухмерного батона. Всё стало только хуже после пандемии коронавируса, когда разработчики разбежались по домам, а координация действий значительно ухудшилась. И в этот самый момент, когда от студии GSC Game World уже никто ничего не ждал, в дело вмешалась Microsoft. Софтверный гигант купил эксклюзивные права на игру, что позволило разработчикам ускориться. На какой стадии сегодня находится игра неясно, но тот факт, что уже известна дата релиза, говорит о многом.

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Итак, 28 апреля S.T.A.L.K.E.R. 2 отправится в печать. Ниже можно посмотреть трейлер, в котором есть даже элементы геймплея. Якобы, это был полноценный тизер, полностью созданный на движке игры. Кстати, теперь S.T.A.L.K.E.R. 2 называется Heart of Chernobyl, ну а российские геймеры увидят её под именем Сердце Чернобыля. Из приятного: кроме игровых приставок, игру можно будет увидеть и в Microsoft Store, и в Steam и в Epic Games Store. А вот владельцам консоли PlayStation 5 придётся обойтись без продолжения культовой серии, ведь для них игра не заявлена. Уже 13 июня можно будет сделать предзаказ. Стоит понимать, что вы покупаете настоящего жирного кота в мешке, но отговаривать вас мы не будем, поскольку ностальгия по серии S.T.A.L.K.E.R. – это крайне сильное чувство.

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А вот системные требования могут вас неприятно расстроить. Дело в том, что разработчики не стали напрягаться с оптимизацией, а минимальной видеокартой, на которой вы сможете увидеть размытые текстуры, окажется Radeon RX 580 или GeForce GTX 1060. Ясно, что обе не хватают звёзд с неба, но на дворе дефицит полупроводников, а в магазинах цена на Radeon RX 580 доходит до 60 000 рублей. В минимальной комплектации вам понадобиться процессор Core i5-7600K или Ryzen 5 1600X и 8 Гб оперативной памяти.

Что до рекомендованных настроек, то здесь придётся туго большинству геймеров. Вам потребуется или GeForce RTX 2070 SUPER, или Radeon RX 5700 XT. В качестве аналога предлагается старый флагман GeForce GTX 1080 Ti, но он сегодня стоит больше 120 тысяч, поэтому упоминать его даже смешно. В данном случае у вас попросят уже 16 Гб ОЗУ, а вот сама игра потребует немалых 150 Гб дискового пространства. Обладателям старых операционных систем ловить нечего, ведь Сердце Чернобыля пойдёт только на Windows 10. Стоит учитывать, что есть ещё и игра на максималках, но здесь мы даже опасаемся предполагать, сколько штук GeForce RTX 3090 вам придётся докупить для комфортных 60 fps.

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