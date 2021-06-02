Первое изображение GPU Intel Xe-HPG DG2 – конкурент GeForce 3080 может получить поддержку AMD FSR
2021 год стал одним из самых драматичных для полупроводниковой отрасли. Мир захлестнула волна дефицита самых дешёвых чипов, без которых нельзя собрать ни одного даже самого простого гаджета. Ну а мы с вами страдаем от нехватки видеокарт, ведь всем вокруг известно, что самые хардкорные и бескомпромиссные геймеры обитают именно на портале overclockers.ru. Высказывания производителей туманны, ведь мы до сих пор не знаем, когда же стоит ожидать завершения кризиса. Последние новости из лагеря AMD оптимистичны, но главным образом они базируются на ожидании скорой миграции Apple с 7-нм мощностей TSMC на 5-нм. Поскольку всё это основано на надеждах и предположениях, может показаться, что выхода нет, но это совсем не так.
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Дело в том, что сегодня глава графического подразделения Intel Раджа Кодури показал полностью готовый GPU Xe-HPG DG2. Это настоящий флагман, который должен составить конкуренцию GeForce RTX 3080, но получит цену в 499 долларов и обещает стать массовым. Ожидается, что в продажу поступит целая россыпь графических чипов, которые смогут отнять немалую рыночную долю у видеокарт NVIDIA. По словам Раджи Кодури, чип вышел на финальную стадию разработки и полностью готов. В настоящее время он попал в руки отдела создания программного обеспечения и драйверов.
Но и это не все новости, дело в том, что только вчера мы обсуждали новую технологию FidelityFX Super Resolution (FSR), которая позволит ускорить видеокарты Radeon RX 6000-й серии в режиме трассировки лучей. Как оказалось, API получит открытый исходный код, что не только сделает его доступным для разработчиков игровых студий по всему миру, но и откроет двери конкурентам. К примеру, старушка GeForce GTX 1060 получит дополнительный буст в немалые 40%, а следом и другие видеокарты NVIDIA и AMD. Что же, поскольку движок полностью открыт, нет никаких оснований полагать, что этим не захочет воспользоваться Intel.
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Раджа Кодури не сказал прямо об использовании FidelityFX Super Resolution в качестве основы для новых видеокарт, но заявил, что их использование обсуждается. Ранее сообщалось, что Intel разрабатывает аналог вышеупомянутой технологии под названием XeSS, но что мешает использовать бесплатную от AMD? Отметим, что видеокарты Intel будут поддерживать трассировку лучей и производятся по 6-нм техпроцессу TSMC. Точных сроков выхода подобных решений пока нет. Вполне возможно, что это случится уже в 2021 году.
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