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Несколько дней назад глава AMD поделилась любопытной информацией о причинах отсутствия на рынке недорогих процессоров Ryzen 5000. Оказывается, всё дело в деньгах, ведь продать Ryzen 9 5950Х гораздо выгоднее, чем Ryzen 5 5600 и тем более Ryzen 3 5300. Несмотря на это Лиза Су заявила, что ожидает улучшения ситуации в самое ближайшее время. Когда это ближайшее время наступит, она предусмотрительно не рассказала, поскольку сегодня никто не хочет быть притянутым за язык за громкие обещания. Однако, в прессу попали важные сведения, позволяющие надеяться на скорейшее разрешение проблем потенциальных покупателей процессоров Ryzen 5000.

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Прежде всего давайте изучим таблицу ниже. В ней представлен список наиболее крупных клиентов тайваньского гиганта TSMC, который на данный момент единственный способен выпускать продукцию по самым современным технологическим нормам. Годы идут, а Apple остаётся самым важным клиентом, потребляющим 25% всех полупроводниковых мощностей. Долгое время на втором месте была китайская HUAWEI, но по распоряжению американского правительства её запретили продавать чипы. В результате ребята из поднебесной скатились до нуля. На третьем месте AMD, с показателем 9.2%, но совсем рядом Qualcomm, MediaTek и даже NVIDIA. Кстати, вы удивитесь, но Intel занимает больше 7% мощностей. Очень интересные данные, характеризующие сложное положение, в котором оказалась красная команда.

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Только подумайте: им нужно выпускать чипы для игровых приставок, для собственных процессоров, для серверных процессоров и для видеокарт. И всё это каких-то 9%, в то время как даже Intel умудрилась отхватить 7%. Всё это большая проблема для Лизы Су, которая надеялась получить гораздо больше полупроводниковых мощностей. Как сообщается, позитивные изменения уже начались. Дело в том, что Apple отказывается от 7-нм чипов. В 2021 году выйдет iPhone 13, который получит процессор A15 Bionic. Он, как и предыдущая версия, основан на 5-нм техпроцессе. Поскольку 12-е поколение смартфонов отлично продаётся, то технологические инсайдеры сообщают о значительном снижении заказов со стороны Apple на старые процессоры. Ожидается, что все эти заказы уйдут AMD, а значит красные получат достаточно чипов и смогут удовлетворить потребности всех своих клиентов.

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Ну и небольшая ложка дёгтя: поскольку 5-нм нормы заняты Apple, то появления новых процессоров Ryzen 6000-й серии на новой архитектуре Zen 4 придётся ждать до второй половины 2022 года. Почему так долго? Да всё просто: в это время Apple начнёт переходить на 4-нм технологические нормы.