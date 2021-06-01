Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Технология AMD Super Resolution увеличивает fps в играх до 3-х раз и работает на GeForce GTX 1060

Даже видеокарты NVIDIA станут быстрее благодаря технологии AMD
[ ] для раздела Блоги
1
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Видеокарты NVIDIA GeForce RTX поддерживают функцию трассировки лучей. В данном случае нам не так уж важно, насколько она улучшает картинку, и улучшает ли вообще. Дело в том, что она основана на закрытом API DLSS, который сильно ограничивает технологию. В первую очередь такой шаг рассчитан на борьбу с конкурентами, но назвать его успешным не поворачивается язык. Дело в том, что многие студии просто не хотят адаптировать движок в свои игры, поскольку получить к нему доступ смогут единицы. Для справки лучше изучить наш материал с цифрами, где указан приблизительный процент количества видеокарт с RTX.

реклама

Новое поколение видеокарт Radeon RX 6000 поддерживает трассировку лучей, но сильно проигрывает соперникам из зелёного лагеря, поскольку обходится без собственной технологии по типу DLSS. Ранее в прессу уже попадала информация о том, что красные готовят свой ответ, но только сегодня стало известна дата его релиза. Итак, FidelityFX Super Resolution (FSR) появится в свободном доступе уже 22 июня. 

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

Известно, что технология получит четыре режима, от минимального сжатия с высоким качеством картинки, до максимальной производительности. Первые тесты показали, что при самых неблагоприятных условиях в игре GodFall в разрешении 4К и максимальными настройками графики удаётся поднять fps с 49 до 78 кадров в секунду, что соответствует приросту в 59%. Куда любопытнее режим максимальной производительности, который сумел увеличить данный показатель в 3 раза без видимой потери качества.

Всё это хорошо, но есть то, что способно действительно удивить. Так, если DLSS работает с ограниченным количеством собственных видеокарт, то FSR поддерживает даже карточки конкурента. К примеру, старушка GeForce GTX 1060 в GodFall в разрешении 2К изначально выдавала 27 fps, а после включения режима FSR, показала 38 fps. Итого у нас 41% рост производительности на пустом месте, который может дать абсолютно всем технология AMD. Мало того, FSR имеет полностью открытый код, её легко оптимизировать под любой движок, а сама она не использует ИИ и сложные алгоритмы машинного обучения. Список поддерживаемых игр можно изучить на официальном сайте AMD. Ниже наиболее популярные и известные проекты последних лет.  

  1. Serious Sam 4
  2. Resident Evil Village
  3. The Riftbreaker
  4. Microsoft Flight Simulator
  5. Far Cry 6
  6. Detroit Become Human
  7. Horizon Zero Dawn
  8. Godfall
  9. World Of Warcraft: Shadowlands
  10. Dirt 5
  11. Anno 1800
  12. Evil Genius 2 World Domination
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование лучших игровых компьютеров
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero
19
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
8
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
24
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
6
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
7
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
22
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
13
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 22
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 24
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры научились обходить запреты правительства, а Биткоин может вернуться к росту
69
Видеокарты NVIDIA появились в магазинах РФ – изучаем цены в самый разгар криптовалютной лихорадки
157
36 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 – вторая волна обновления завершена
8
GeForce RTX 3080 стоит $4000 – кто виноват, и какие будут последствия, если добыча Эфира продолжится
34
Испанку приговорили к тюремному заключению и штрафу в 3600 евро за пиратскую Windows
42
Обновление KB5003214 вызывает проблемы с панелью задач Windows 10
12
NVIDIA подтвердила цены и характеристики GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti
57
RTX 3090 и RX 6900 XT обеспечивают около 30 FPS в новом технодемо Unreal Engine 5 при разрешении 4K
52
Представлен смартфон Realme X7 Max – Dimensity 1200, экран 120 Гц и 64-Мп камера по цене от $370
6
Nintendo Switch Pro получит 7-дюймовый OLED дисплей
6
Уже в этом году Dogecoin может упасть в 40 раз, потеряв 38 миллиардов долларов
17
Энтузиасты сравнили графику в Horizon Forbidden West и Horizon Zero Dawn
18
Aналог DLSS от AMD повышает FPS на 60-300% и работает даже на старых картах RX 500, Vega и GTX 1000
102
Энтузиаст показал, как на Unreal Engine 5 могут выглядеть игры будущего
28
Core i5-2500K vs Core i5 11400F – самое время положить старый 4-ядерник на полку по мнению TG
41
Процессоры AMD продолжают дешеветь в РФ – 16-ядерный Ryzen 9 5950X со скидкой 9000 рублей
13
Энтузиасты продемонстрировали Unreal Engine 5, создав реалистичный лес на новом движке
40
Спидранер прошёл Resident Evil Village за полтора часа
11
AMD продемонстрировала возможность интеграции памяти на процессорах Ryzen 5000
87
GeForce RTX 3080 Ti продемонстрировала свои возможности в майнинге Ethereum
26

Популярные статьи

Как подготовить ПК и ноутбук для корректного обновления на Windows 10 May 2021 Update (21H1)
24
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
98
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX Vega 64
8
Ключ к Windows 10 Pro за 1 100 рублей доступен на летней распродаже
Как майнинг Chia изменил цены на SSD и HDD в российских магазинах — ситуация месяц назад и сейчас
14
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Hero
19
Chromebook - прогресс или же втягивание в зависимость от сервисов Google
10
Для начинающих музыкантов: подбор аккордов для гитары и бас партии с помощью компьютера
12
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование лучших игровых компьютеров
2

Сейчас обсуждают

НиколайНикифоров
18:10
А так на глаз заметно будет?
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
Voyager777
18:09
Короче, Fidelity FX уже есть в cyberpunk 2077 только что проверил, при "static 55" выдает ~60 FPS в 4к на 1080TI, ЭТО КРУТО! а то, что я узнал об этом только после презентации - не круто совсем, над...
AMD запустит свой аналог технологии DLSS уже 22 июня
Василий
18:09
То, что она стала стоить как 3090 никак ее 3090 не сделало, что в майнинге, что в играх, ДЛСС нету(и аналога не будет, только пародия), лучи хуже чем на 2080ti, а цена была на 25 к ниже. Просто у тебя...
Видеокарты NVIDIA появились в магазинах РФ – изучаем цены в самый разгар криптовалютной лихорадки
Renegade1979
18:09
Ну и кто такой изврат, который играет на 1066 в разрешении 1440р? Для этого есть 1070. Сам Хунг бы в гробу певернулся, если б успел помереть... от одной мысли, что карту под 1080р так насилуют!
Технология AMD Super Resolution увеличивает fps в играх до 3-х раз и работает на GeForce GTX 1060
Daimler
18:08
Да вы батенька анархист и идиот. Думаете отсутствие контроля это хорошо? И правда зачем соблюдать все эти законы? Ведь можно воровать и убивать и чтоб вам за это ничего не было. Так не получится. И н...
Основатель Binance: мировые регуляторы не смогут запретить Bitcoin
Василий
18:07
Телек, плойку, и еще 150 к останется.
Видеокарты NVIDIA появились в магазинах РФ – изучаем цены в самый разгар криптовалютной лихорадки
НиколайНикифоров
18:03
Или выглядит так
Высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы
ego0550
18:02
Открою секрет, майнеры не скупают карты у перекупщиков. Они их покупают контейнерами сразу с завода по рекомендованным ценам. Теперь будут покупать в два раза больше, потому что хешрейт порезали в два...
В первом игровом тесте GeForce RTX 3080 Ti приближается к RTX 3090 и неплохо майнит Ethereum
kOOlik
18:00
Ты смотрю нихрена не представляешь как это устроено) Там 99 начальников и один трудяга, который перезентаху лепит и сам же себя проверяет)))
Сообщество заподозрило NVIDIA в увеличении стоимости GeForce RTX 3080 Ti перед анонсом
Batareykin
17:58
Сколько платят автору за каждый переход по ссылке?
Как майнинг Chia изменил цены на SSD и HDD в российских магазинах — ситуация месяц назад и сейчас
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем