Технология AMD Super Resolution увеличивает fps в играх до 3-х раз и работает на GeForce GTX 1060
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX поддерживают функцию трассировки лучей. В данном случае нам не так уж важно, насколько она улучшает картинку, и улучшает ли вообще. Дело в том, что она основана на закрытом API DLSS, который сильно ограничивает технологию. В первую очередь такой шаг рассчитан на борьбу с конкурентами, но назвать его успешным не поворачивается язык. Дело в том, что многие студии просто не хотят адаптировать движок в свои игры, поскольку получить к нему доступ смогут единицы. Для справки лучше изучить наш материал с цифрами, где указан приблизительный процент количества видеокарт с RTX.
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Новое поколение видеокарт Radeon RX 6000 поддерживает трассировку лучей, но сильно проигрывает соперникам из зелёного лагеря, поскольку обходится без собственной технологии по типу DLSS. Ранее в прессу уже попадала информация о том, что красные готовят свой ответ, но только сегодня стало известна дата его релиза. Итак, FidelityFX Super Resolution (FSR) появится в свободном доступе уже 22 июня.
Известно, что технология получит четыре режима, от минимального сжатия с высоким качеством картинки, до максимальной производительности. Первые тесты показали, что при самых неблагоприятных условиях в игре GodFall в разрешении 4К и максимальными настройками графики удаётся поднять fps с 49 до 78 кадров в секунду, что соответствует приросту в 59%. Куда любопытнее режим максимальной производительности, который сумел увеличить данный показатель в 3 раза без видимой потери качества.
Всё это хорошо, но есть то, что способно действительно удивить. Так, если DLSS работает с ограниченным количеством собственных видеокарт, то FSR поддерживает даже карточки конкурента. К примеру, старушка GeForce GTX 1060 в GodFall в разрешении 2К изначально выдавала 27 fps, а после включения режима FSR, показала 38 fps. Итого у нас 41% рост производительности на пустом месте, который может дать абсолютно всем технология AMD. Мало того, FSR имеет полностью открытый код, её легко оптимизировать под любой движок, а сама она не использует ИИ и сложные алгоритмы машинного обучения. Список поддерживаемых игр можно изучить на официальном сайте AMD. Ниже наиболее популярные и известные проекты последних лет.
- Serious Sam 4
- Resident Evil Village
- The Riftbreaker
- Microsoft Flight Simulator
- Far Cry 6
- Detroit Become Human
- Horizon Zero Dawn
- Godfall
- World Of Warcraft: Shadowlands
- Dirt 5
- Anno 1800
- Evil Genius 2 World Domination
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