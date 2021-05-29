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Миллионы геймеров задаются вопросом: когда же завершится это бешеное криптовалютное ралли, из-за которого нет никакой возможности купить видеокарту. Обычно в таких ситуациях мы приводим официальные заявления руководителей NVIDIA и AMD, либо утечки, позволяющие оценить масштаб происходящего. К примеру, зелёные планируют улучшить положение на рынке благодаря видеокартам серии Lite Hash Rate. Они должны стать неинтересными для майнеров, а значит могут получить не такие высокие цены в рознице. Не сидит без дела и Лиза Су. Красной команде вот-вот должно достаться много новых чипов, что обусловлено отказом Apple от 7-нм мощностей. Всё это уже обсуждалось, но есть то, о чём знают далеко не все заинтересованные стороны.

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О приближающемся выходу игровых видеокарт Intel известно давно, но теперь появились любопытные данные, свидетельствующие о том, что они принесут свежее дыхание и здоровую конкуренцию туда, где безраздельно царит NVIDIA. Особо любознательным стоит посмотреть видео на несколько абзацев ниже. Для всех остальных мы сократим полученную информацию.

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Что вообще происходит: Intel выпустит линейку геймерских видеокарт, известную под кодовым названием Xe-HPG DG2. Они должны стать третьей силой, которая позволит расшевелить NVIDIA и AMD. Сделать это планируется двумя способами: большой выбор графических процессоров и самые низкие цены на рынке. В первом случае речь идёт о появлении множества видеокарт с различными конфигурациями памяти и производительности. Что до стоимости, то пока известно о планах Intel вести агрессивную ценовую политику. К примеру, аналог GeForce RTX 3080 предложат за 499 долларов, а видеокарты уровня RTX 3070 и RTX 3060 Ti будут предлагаться от 200 до 300 вечнозелёных.

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Сегодня мы можем оценить один из инженерных экземпляров будущего флагмана. Здесь 16 Гб видеопамяти и 256-битная шина. Инсайдеры уже где-то раздобыли результаты ещё не вышедшей видеокарты в 3DMark TimeSpy. Сообщается, что она расположится между GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800 XT. Очевидно, что Xe-HPG DG2 должна получить трассировку лучей, но пока об этом ничего не известно. А вот приблизительные сроки выхода весьма туманны. Ожидается, что до 4 квартала текущего года графический чип не будет запущен в производство. Это значит, что мы увидим готовую видеокарту только в 2022 году. Точнее пока сказать никто не может, даже ребята из Intel.



