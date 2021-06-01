Крупные китайские криптовалютные фермы ищут безопасное и дешёвое место для размещения оборудования
Не так давно стало известно о планах китайского правительства выгнать из страны всех майнеров. Процесс может затянуться, ведь в Поднебесной не только огромное множество крупных ферм, но и трудятся небольшие шахтёры, потребление электричества которыми не выходит за допустимые рамки. Пока власти не придумали эффективный способ борьбы с доморощенными шахтёрами, они продолжают активно добывать криптовалюты. Мало того, многие даже научились обходить запрет на вывод цифровых денег в юань, что запрещено уже много лет. Почитать о чудесах китайских фермеров можно в нашем материале.
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Даже если небольшие фермы и продолжат существовать в Китае ещё какое-то время, крупные компании ожидают проблемы. По некоторым данным, все майнеры, потребляющие 300 МВт/ч и больше, уже начали готовиться к исходу из Китая. Кто-то планировал перебраться в США, другие в Европу. Судя по всему, первые забыли о напряжении в отношениях между странами, и даже не подозревают, что их в любой момент могут обвинить в шпионаже на китайское правительство, конфисковав оборудование. Вторые явно поспешны, ведь в ЕС достаточно дорогое электричество. Мало того, там придётся платить налоги, а значит доход будет на такой уж и большой. В качестве третьего варианта рассматривался Казахстан. В стране ещё в 2020 году произошла легализация криптовалют, а сами цифровые активы признаны обычным имуществом. До недавнего времени политика правительства позволяла надеяться на свободный доступ к энергоресурсам, но последние выпады могут отпугнуть потенциальных майнеров.
Дело в том, что 1 января в силу вступит новый закон, направленный на сбор дополнительного налога с майнеров. Так, за каждый потраченный КВт/ч они будут платить ещё 1 тенге. Для понимания ситуации, средняя цена электричества сегодня в стране составляет 13 тенге, поэтому может показаться, что это сущие пустяки. Вот только закон был принят недавно, а значит нет никакой гарантии, что следом не будет ещё ожесточений и дополнительных налогов. Для справки 1 тенге – это всего 17 копеек, но стоит только умножить их на потребности большой фермы, и потери могут достичь пятизначных значений.
Заявлять, что китайские майнеры зажаты между двух огней, пока преждевременно. Если подумать, у них не так много путей к отступлению. Вся Южная Азия страдает от недостатка влаги, ЕС и США мы уже перечислили, а размещать дорогостоящее оборудование странах третьего мира, где его могут отжать чиновники, самонадеянно.
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