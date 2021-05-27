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Давление на майнеров внутри Китая продолжает усиливаться. Многие биржи уже приостановили свою деятельность, тогда как другие пока сделали это только для клиентов из Поднебесной. Какое-то время держателей криптовалют будут выручать сервисы типа VPN, но долго так продолжаться не может. Пока крупные майнинговые компании внутри Китая затаились, небольшие фермы продолжают добывать криптовалюту. Но это не значит, что так будет продолжаться бесконечно долго. Как стало известно, главы некоторых провинций спешат выслужиться перед начальством, делая то, о чём их никто не просил.

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Так, особое рвение проявляется во Внутренней Монголии, где добыча криптовалют запрещена, а крупные шахтёры уже ищут пути к отступлению. Сообщается, что очевидным выбором может стать Казахстан, где много энергоресурсов. Правительство этой страны не против размещения крупных майнинговых ферм, однако прозрачных условий для работы нет, поэтому китайские шахтёры пока рассматривают страну, как временное убежище, пытаясь пользоваться услугами так называемых «криптоотелей».

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Одновременно с этим стало известно, что меры по пресечению действия майнеров рассматриваются и в провинции Сычуань. Здесь чиновники пока сдержаны, однако не всё так просто. Сообщается, что сегодня с энергетиками ведутся консультации, с целью получения точных данных о потреблении майнерами электричества. Это позволит вычислить наиболее злостных фермеров, получив их адреса. Если план руководство региона подтвердится, то уже вскоре в данной провинции шахтёрам перекроют доступ к электричеству, а наиболее активных привлекут к ответственности.

Некоторые эксперты полагают, что Китай планирует полностью очистить страну от майнеров, приравняв добычу криптовалюты к противозаконным актам. В качестве одной из причин называется перерасход электричества, ну а цифры действительно поражают. Так, к 2024 году ожидается рост потребления электричества со стороны шахтёров до 297 ТВт/ч. На минуточку, это даже больше, чем сжигает вся Италия и Саудовская Аравия. На данный момент в Китае сосредоточены около 50% всех ферм. Провинция Сычуань генерирует 10% всей добычи поднебесной, и уступает по этому показателю только Синьцзяню. Если меры, принимаемые сегодня чиновниками будут иметь далекоидущие последствия, то очень скоро майнеры действительно хлынут из Китая. Вот только будут ли им рады в других регионах, большой вопрос.