Китайские майнеры научились обходить запреты правительства, а Биткоин может вернуться к росту
В последнее время правительство Китая усилило давление на местных майнеров. Согласно последним данным, общее количество шахтёров упало на 16%, что является самым низким показателем за многие месяцы. Нет никаких сомнений, что неопределённость на рынке Китая вызывает сомнения у потенциальных инвесторов, которые ещё недавно планировали войти в криптовалютный бизнес. Сегодня они находятся в состоянии ожидания, что вредит Биткоину, который торгуется в пределах 34-36 тысяч долларов. Вполне возможно, последние позитивные данные позволят ощутимо улучшить ситуацию.
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Как стало известно, ограничения, которые ввели китайский власти, никак не отразились на активности трейдеров из Поднебесной. Мало того, эти ребята нашли отличный способ не только торговать на биржах, но и выводить деньги в юани, не вызывая подозрений властей. Возможно, вопросы к появляющимся на счетах денежных массах и будут, но доказать их криптовалютное происхождение не получится. Суть в том, что многие платформы стали выступать посредниками между продавцом криптовалюты и потенциальным покупателем. Всё происходит следующим образом: такие площадки, как Huobi и OKEx предлагают широкий выбор по выводу средств, включая юани. Один из пользователей оставляет заявку на продажу криптовалюты, другой её принимает. Площадка блокирует Биткоины до тех пор, пока покупатель не переведёт на банковский счёт первого юани. После этого второй становится полноправным владельцем криптовалюты после вычета процентов.
Что самое любопытное, даже финансовая структура, которая участвует в переводе средств, не может знать, что перевод осуществляется за криптовалюту. Это значит, что подобные продажи не подпадают под законодательные инициативы политиков. Эксперты Bloomberg полагают, что уже вскоре инвесторы осознают, что оттока цифровых активов из Поднебесной не будет. Это способствует укреплению доверия к Биткоину, а следом за ним продолжат расти и все остальные криптовалюты. В долгосрочной перспективе возможно ужесточение законодательства, а также блокирование площадок, позволяющих обходить инициативы правительства. Однако пока ни о чём подобном не известно. Кстати, впереди празднование 100-летия годовщины правящей коммунистической партии. Предполагается, что правительство не захочет расшатывать рынок в канун такого большого события.
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