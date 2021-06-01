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Цены и характеристики Ryzen 7 5700G/5600G – быстрый iGPU, цена от $259 и релиз 5 августа

Изучаем характеристики новых процессоров AMD
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3060 по цене 2060S в Ситилинке
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Гибридные процессоры AMD традиционно пользуются  высоким спросом на рынке. Нельзя сказать, чтобы их раскупали, словно горячие пирожки, но и в аутсайдерах они не были. Наиболее актуальными они стали после резкого повышения цен на видеокарты. К примеру, Ryzen 5 3400G позволяет не только комфортно выполнять все стандартные задачи, включая работу в браузере и офисные приложения, но и запускать все игры на минимальных графических настройках. К сожалению, 4000-я серии так и не попала в руки к массовому пользователю, продолжая поставляться на рынок минимальными партиями. Их всё ещё можно встретить в небольших магазинчиках с немалой наценкой, а также в составе готовых сборок. 

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Одним из самых ожидаемых анонсов 1 дня лета стали именно гибридные процессоры Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G. Оба построены на архитектуре Zen 3, что даёт в руки потенциальным владельцам самый современный 7-нм техпроцесс и огромную производительность под капотом. Ryzen 7 5700G представляет собой 8-ядерный камень с тактовой частотой до 4.6 ГГц и графикой Vega. Это флагманский чип, который получил максимальное количество потоковых процессоров (512) с тактовой частотой 2 ГГц. Он позиционируется в качестве прямого конкурента Core i7-11700K, но предлагает более скоростную графику. Согласно официальным заявлениям, интегрированная видеокарта Ryzen 7 5700G обходит своего прямого соперника в 2.5 раза. 

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Ryzen 5 5600G – отличное решение для построения производительного недорогого компьютера. Здесь и тактовая частота до 4.4. ГГц и 6 ядер и графика Vega с 448 потоковыми процессорами и тактовой частотой до 1900 МГц. Очевидно, что новинка станет конкурентом Core i5-11600K, однако предлагает значительно более производительное графическое ядро. Что до цены, то старшая модель оценена в 359 долларов, в то время как младшая – в 259 долларов. Это полностью соответствует стоимости текущего поколения процессоров AMD, а также аналогичным камням Intel.

Но это не значит, что это все новости, дело в том, что на этот раз доступ к процессорам получат абсолютно все, ведь уже 5 августа они поступят в сегмент DIY. Это значит, что ограничение на поставки только ОЕМ-производителям снято. Стоит отметить, что уже в пути бюджетная модель Ryzen 3 5300G. Это 4-ядерный камень стоимостью 159 долларов. Точных сроков его поступления в продажу пока нет, поэтому пока стоит сосредоточиться на указанных выше моделях. 

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