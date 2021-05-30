Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня видеокарты стоят так, словно их сделали по технологиям марсианских учёных, завезённых секретными агентами тайной межгалактической организации. Вдумайтесь, ну кто в здравом уме заплатит за GeForce RTX 3080 300 000 рублей в самый разгар криптовалютной лихорадки? Очевидно, что таких просто нет. Или есть? Давайте думать логично: если видеокарты продаются, значит их кто-то покупает. Представьте себе миллионера, который страдает, пытаясь поиграть на GeForce GTX 1050 в Cyberpunk 2077. Давайте поможем бедолаге найти достойную видеокарту, а заодно изучим, сколько сегодня стоят скоростные модели.

реклама

Если вы хотите самую быструю видеокарту из доступных на рынке, то лучше, чем GeForce RTX 3080 не найти. Gigabyte предлагает множество вариантов, на самым прокачанным станет данная модель с тактовой частотой до 1900 МГц. Это значительно быстрее всех остальных конкурентов, что позволит получить несколько дополнительных процентов, без которых бескомпромиссному геймеру не обойтись. Стоимость карты составит 295 990 рублей, но кого это вообще волнует? Отличная карта, которая стоит столько, сколько высокопоставленный чиновник может заработать за 10 минут на рабочем месте, или депутат за 5 секунд, главное выбрать правильную кнопку.

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

Если вы обожаете красные цвета, то лучшим выбором окажется Radeon RX 6900XT производства Sapphire. Это настоящий зверь с тактовой частотой до 2730 МГц, что стало настоящим рекордом и может дать геймерам в руки мощнейший инструмент для доминирования над конкурентами. Стоит понимать, что даже базовая Radeon RX 6900XT быстрее GeForce RTX 3080, ну а данная модель обходит зелёную карточку с большим запасом. Мы не удивимся, если она окажется даже быстрее GeForce RTX 3090. Цена за такой эксклюзив составляет всего 279 990 рублей, ну а в придачу вам выдадут отличную систему водяного охлаждения, с которой можно добиться ещё прироста в пару десятков МГц.

реклама

Если вы ещё не стали нефтяным магнатом, но уже можете позволить потратить на себя любимого 100 000 рублей, то оптимальным выбором станет GeForce RTX 3060. Вариант от Palit не может похвастать сверхвысокой тактовой частотой, но этого и не нужно, ведь в разрешении 1080р у данной видеокарты просто нет конкурентов. Стоит учитывать, что карточка поставляется в компактном корпусе, что позволяет установить её даже в небольшой системный блок, который будет радовать вас не только производительностью, но и дизайном, смахивая на небольшой тостер или компактный принтер.



