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Судя по всему, майнеры ещё долго будут вспоминать начало мая 2021 года, когда криптавалюты попали в настоящее ралли, а цена росла, увеличиваясь на 15-20% в сутки. После масштабной коррекции казалось, что Эфир и Биткоин могут вернуться к росту, но пока никаких предпосылок к этому нет. Некоторые эксперты уже начали паниковать, обещая падение первых цифровых денег до 10 000 долларов, ну а другие пока настроены оптимистично, полагая, что уже к 2022 году Биткоин не только вернёт себе корону, но и поднимется до 85 тысяч долларов за монетку. Всё это никак не сходится с позицией китайских властей, выступающих против майнинга и даже распространения криптовалют в стране. Пока всё это отдалённая перспектива, ну а сегодня мы можем снова констатировать резкое падение доходов майнеров.

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Бедолаги страдают. Некоторые любители спорить с официальными цифрами и графиками утверждают, что на самом деле ничего не изменилось. Якобы, видеокарты выдают тот же хешрейт, что и месяцем ранее. Вот только они забывают о показателе сложности, который определяет, сколько монет получит тот или иной шахтёр. Посмотрите на график ниже, он отлично характеризует текущее положение. Как видите, в самые «рыбные» дни показатель доходил до восьми, в то время как сегодня он составляет 7.5. Вот только стоимость Эфира в те дни доходила до 4000 долларов, а сегодня опустилась ниже $2400.

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Ясно, что всё это не могло не отразиться на доходах майнеров. Давайте рассмотрим таблицу ниже. Восемь видеокарт GeForce RTX 3080 выдают скромные 50.32 доллара в сутки и всего $1509 на всю ферму в месяц. Несложно подсчитать, что одна такая карточка генерирует всего 189 долларов. Для сравнения предлагаем вам изучить показатели от 26 мая, когда доход на ферму доходил до 1870 долларов и до 233 на одну видеокарту. Но и это ещё не всё, ведь у нас есть показатели за 9 мая, когда стоимость Эфира составила 3800 долларов (явно не самые рекордные данные). Как видите, полная ферма из GeForce RTX 3080 приносила шахтёрам невероятные 139.32 доллара в сутки или $4192 за 30 дней. К слову, одна карта тогда генерировала немалые 524 доллара. Несложно подсчитать, что текущее падение стало рекордным и составило почти 3 раза. А ведь прошло всего 20 дней. Если положение не стабилизируется, майнеры начнут покидать тонущий корабль, но это уже наши фантазии, поскольку Киты могут поднять стоимость Эфира до 4000 и выше в кратчайшие сроки.

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От 29 мая

От 26 мая

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От 9 мая

Отметим, что при текущей доходности отбить вложения в видеокарту GeForce RTX 3080 не представляется возможным. Сегодня такая видеокарта стоит около 4000 долларов. Получая 189 долларов за 30 дней, вы начнёте зарабатывать только через 21 месяц.