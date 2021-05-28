Эксперты РБК назвали условия падения Биткоина до 10 000 долларов в 2022 году
8 мая Биткоин торговался по цене близкой к 59 тысячам долларов за монету. Ещё год назад мало-кто мог предсказать такой исход, но ничто не вечно, а недавнее снижение цен на криптовалюту доказало, что сегодня она не является безопасным инструментом для накопления. Есть эксперты, которые не согласны с таким мнением. Эти ребята верят, что уже к концу 2021 года Биткоин будет стоить 85 тысяч долларов, но подобные заявления мы видим каждый день, поэтому относиться к ним стоит с большим скепсисом. Особенно стоит это делать на фоне очередного падения всех цифровых денег, но давайте перейдём к сути материала.
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Сегодня на сайте РБК появилась любопытная заметка, цитирующая мнение нескольких финансовых экспертов. Мы не будем переходить на личности, отметим лишь основные тенденции рынка, которые ожидаются в ближайшее время. Стоит понимать, что всё это мнение отдельных лиц, пусть и пользующихся доверием, а значит ничего их указанного ниже может не случиться. Однако, поскольку других источников почитать о дне грядущем у нас нет, то приходится довольствоваться аналитикой, сделанной на основе многочисленных утечек, трендов рынка и ожиданий инвесторов.
Прежде всего стоит понимать, что 10 000 долларов в текущей ситуации – это почти нереально. Об этом говорят все эксперты. По их мнению, должно произойти что-то экстраординарное, что повлечёт за собой катастрофические последствия. Логика здесь проста: когда Биткоин упал ниже 35 тысяч, появились активные участники рынка, скупающие его крупными партиями. Это привело к росту криптовалюты, а крупные инвесторы затаились, ожидая дальнейшего повышения цены.
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Скорее всего, на отметке 20 000 Киты станут ещё активнее, что приведёт к коррекции. Но здесь самое время вспомнить об ужесточении антимайнерских мер в Китае. Ситуация накаляется, шахтёры вынуждены переправлять оборудование в соседние страны и регионы, а инвесторы столкнулись с невозможностью вывести накопленные монеты в фиатные деньги. Отметим, что есть и обнадёживающий фактор. Так, на счету Tesla лежит цела гора Биткоинов на сумму 1.58 миллиарда долларов, а MicroStrategy является владельцем состояния в 3.37 миллиардов. Что любопытно, последняя покупала криптовалюту по средней цене в 24.4 тысячи долларов, а значит даже при падении к $20 000 не понесёт серьёзных потерь.
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