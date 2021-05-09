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В последнее время аналитики фиксируют странное поведение на криптовалютном рынке. Биткоин застыл в ожидании, а Эфириум растёт, демонстрируя рекорды чуть ли не каждый день. Так, 1 мая монета стоила 2900 долларов, то сегодня стоимость Эфира достигала 3900 долларов, что привело к огромным доходам держателей криптовалюты. Если заглянуть на месяц назад, когда Эфириум только пытался нащупывать новые рекорды, то можно констатировать, почти двукратный рост. Где ещё в наше время возможны такие заработки? Для примера, Биткоин за тот же срок сделал несколько скачков, но так и остался на прежних позициях.

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У аналитиков на этот счёт, как всегда, есть своё мнение, познакомиться с которым можно на сайте РБК. Отметим, что нас в данном случае интересует даже не увеличение стоимости криптовалюты, а заработки обычных майнеров, ведь именно эта переменная влияет на то, будут ли они продолжать копать, или перестанут тешить себя напрасными иллюзиями стать богатыми. Что же, судя по имеющейся информации, благодаря последнему скачку Эфира к 3900 долларам, доходность выросла настолько, что позволяет уходить в плюс даже на среднебюджетных видеокартах с 6 Гб видеопамяти. К примеру, ферма из 8 GeForce GTX 1060 Ti генерирует больше 39 долларов в сутки или 1174 доллара в месяц, что также равно 146 долларам за этот же период времени на одну карту. Фактически, если вы собрали ферму полгода назад, то при таких ценах на Эфир могли бы отбить её всего за 2 месяца.

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Данные от 1 мая

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Данные от 9 мая

Всё куда круче на ферме из 8 GeForce RTX 3080. Не будет лишним отметить, что сегодня мы фиксируем самую высокую доходность за всю историю майнинга, когда данная ферма способна генерировать 139.75 доллара в сутки. Таким образом мы получаем 4192 доллара в месяц на ферму или 524 доллара на одну карту. Ещё в декабре многие счастливчики купили RTX 3080 по цене 800 долларов на официальном сайте, а значит им нужно всего полтора месяца, чтобы начать уходить в плюс. Все подсчёты условны, поскольку уже завтра криптовалюта может подешеветь, хотя в последнее время мы стали свидетелями тенденции резкого роста стоимости альткоинов.

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Сегодня видеокарты стоят в 3 раза дороже рекомендованных производителям цен, но и это не предел, ведь даже купив GeForce RTX 3080 за 3000 долларов, её можно окупить всего за 6 месяцев. В апреле мы констатировали, что на подобный подвиг требуется год, а значит доходность выросла ровно в 2 раза. Это же подтверждают указанные выше данные и таблица от 1 мая, с которой также можно ознакомиться выше.