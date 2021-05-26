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Предыдущая неделя стала настоящим испытанием для майнеров и держателей криптовалют. Первые оказались перед сложным выбором, ведь монеты добываются, а цена на них продолжает падать. Оставалось либо сбрасывать их с большим дисконтом, либо ждать повышения, надеясь на лучшее. Что до инвесторов, то паника на биржах заставила многих избавиться от цифровых денег, а общие потери всего рынка составили 14.2 миллиарда долларов. С понедельника 24 мая стоимость криптовалюты постоянно растёт. Биткоин прорывается к 40 000 за монетку, ну а Эфириум долго топтался на месте. Сегодня можно констатировать, что второй по популярности токен медленно приближается к отметке в 3000 долларов.

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Если вы надеялись, что это случится нескоро, то спешим вас разочаровать, ведь Киты заполнили свои кошельки и теперь будут толкать криптовалюты вверх, желая распродать новичкам по завышенной цене купленные по дешёвке монеты. Если обратить внимание на таблицу эффективности майнинга, то можно убедиться, что доходность добычи растёт слишком медленно, если вообще растёт. Стоит понимать, что данные условны, поскольку отражают показатели на текущий момент. Также они сильно зависят от сложности, ведь доходность сильно ограничивается за счёт большого притока новых шахтёров.

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Как видите, ферма на восемь GeForce RTX 3080 даёт нам сегодня 62.33 доллара в сутки. Это значит, что такой системник позволяет зарабатывать 1869 долларов в месяц и 233 доллара на каждую отдельно взятую карту. Но это только цифры. Давайте посмотрим, насколько быстро можно отбить вложения в одну видеокарту GeForce RTX 3080 при текущих ценах на Эфириум.

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Одна видеокарта стоит чуть меньше 300 000 рублей или 4000 долларов. Это значит, что при эффективности 233 в месяц можно вернуть вложения за 17 месяцев. Ясно, что цена на Эфириум постоянно меняется, а значит уже завтра результаты могут быть другими. Стоит понимать, что многие будущие фермеры считают потенциальный доход исходя из текущих показателей, а они, мягко говоря, не внушают доверия, а перспективы заработка туманны. Полтора года на отработку вложений – слишком много для видеокарты, которая может и не дожить до этого счастливого момента. Кстати говоря, всё больше производителей ограничивают гарантию для видеокарт 6-ю месяцами, а значит вернуть подгорелую карточку после шахты фермерам просто не удастся.