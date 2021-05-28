Интересные факты о женщинах, занимающихся торговлей и инвестициями в криптовалюту от BDC Consulting
В последнее время чуть ли не каждый хочет вложить в криптовалюту свои сбережения. Если за рубежом это воспринимается нормально, то на наших форумах подобным личностям все окружающие высказывают своё презрение, обвиняя во всех смертных грехах. Одновременно с ростом популярности криптовалют, набирает силу эффект Маска, связанный с тем, что миллиардер раскачивает и без того не очень прочную конструкцию финансовой виртуальной пирамиды. Многие вкладывают деньги по зову своего кумира, что приводит к резким перепадам стоимости основных цифровых денег. Всё это не идёт на пользу инвестиционному климату, в котором главную скрипку играют мужчины.
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Как оказалось, среди тех, кто активно занимается криптовалютами, есть и женщины. Совсем недавно компания BDC Consulting провела опрос, в котором участвовали представительницы слабого пола из 28 стран. Главной целью была попытка выяснить отношение женской половины планеты к криптовалютам. В опросе участвовали только те, кто имеет опыт хранения и торговли цифровыми деньгами. Давайте перейдём к результатам:
Возраст: как правило криптовалютами интересуются девушки в возрасте от 25 до 44 лет. По мнению самих респондентов, это связано со сложностью тематики и загруженностью её терминами. Мало того, она наполнена число мужским сленгом, а сами женщины предпочитают не афишировать свой пол, поскольку это вызывает насмешки и мешает работе.
Причины: больше половины женщин занялись криптовалютами из-за желания заработать, но многие указывают на попытку попробовать что-то новое, а некоторые хотят получить финансовую независимость от родителей и мужей. При этом подавляющее большинство узнало о криптовалютах из ближайшего окружения.
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Знания: 78% всех респондентов уверены в том, что они прекрасно разбираются в криптовалютах, обладая знаниями выше среднего уровня. Несмотря на это только 20% из них относят себя к трейдерам, в то время как подавляющее большинство предпочитает оставаться инвесторами, не увлекаясь заработком на биржах.
Из любопытного: 59% женщин при покупке той или иной монеты в первую очередь обращает внимание на капитализацию актива, а значит никакой Илон Маск не может повлиять на их мнение. Также для многих важным критерием остаётся востребованность проекта среди крупных инвесторов. Кстати, если уж говорить об Илоне нашем Маске, то всего 16% девушке заявили, что прислушиваются к мнению авторитетных лиц в криптобизнесе.
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