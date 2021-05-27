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В то время как флагманские видеокарты NVIDIA стоят около 300 000 рублей, единственным выходом для геймеров остаётся покупка модели прошлого или даже позапрошлого поколения. Обычно такие мысли приходят в голову только бедным студентам, но сейчас настали такие времена, что даже некогда считавшиеся недорогими видеокарты стали недоступны для обычного пользователя. Ясно, что для некоторых нет ничего сложного в том, чтобы переждать криптовалютную бурю на старой GeForce GTX 710. Но это не значит, что такой способ подходит нам с вами. И вообще, ещё неизвестно, когда этот кризис завершится. Может это случится только в 2023 году, не сидеть же всё это время без игр.

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Ясно, что без пары сотен тысяч рублей вам сегодня не купить ни одной действительно мощной видеокарты, но мы пока опустимся чуть ниже, обратив свой взор на старых бойцов. Итак, сегодня самое время выяснить, остался ли потенциал у следующих видеокарт: Radeon RX 580, GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1060. Ну а выяснять мы это доверим ребятам с канала Benchmark, которые «съели» на этом деле ни одну собаку. Все данные представлены на видео ниже. Обычны в таких случаях мы предлагаем вам структурированную таблицу, но здесь разброс почти отсутствует, а разница очевидна, что позволяет обойтись без лишних цифр в материале.

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В большинстве игр мы видим, что между: Radeon RX 580 и GeForce GTX 1060 есть небольшая разница в несколько кадров в секунду. Это полностью соответствует ценам на подобные видеокарты. Так, первая стоит 56 тысяч рублей, в то время как вторая оценена в 66 тысяч. Мы прекрасно понимаем, что это очень много и не рекомендуем вам бежать в Ситилинк. Но нужно же где-то взять магазинную цену. Если у вас есть вариант на вторичном рынке – милости просим. Важно помнить, что вы ничего не знаете ни о владельце, ни о том, как эксплуатировались видеокарта. Если несчастная Radeon RX 580 последние два года майнила круглые сутки, то потратив на неё 40 000 на вторичном рынке, вы скорее потеряете, чем выиграете.

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Что до GeForce GTX 1660 SUPER, то она выглядит заметно быстрее своих конкуренток, но и купить такую карточку сложно. Майнеры разобрали все остатки, а некоторые, возможно, ушли геймерам, которые устали от ожидания. Ну а результаты говорят сами за себя, ведь любая из указанных выше видеокарт способна тянуть игры в разрешении 1080р. Другое дело – нравятся ли вам средненизкие настройки. Что до более высоких 2К и 4К, то любителям подобных разрешений придётся потратить уже гораздо больше.



