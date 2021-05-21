Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Рынок криптовалюты переживает не лучшие времена. Биткоин падает, за ним следом летят все остальные криптовалюты, а инвесторы в панике, ведь никто не знает, что делать, и когда ждать восстановления курса основных токенов. Что любопытно, за последние несколько дней это уже второй раз, когда обрушение происходит на фоне новостей из Китая. Так, 18 мая регулятор разослал напоминание, что финансовым учреждениям запрещено сотрудничать с криптовалютными структурами. В первую очередь это касается бирж, а также обменников. Уже 20 мая рынок начал восстанавливаться, но сегодня опять грянул гром. На этот раз обошлось без каких-либо конкретных действия, а всё ограничилось призывом ввести жёсткие меры контроля за криптовалютами.

реклама

Поскольку предложение поступило от высокопоставленного чиновника, то рынок снова упал. Никаких конкретных мер озвучено не было, но пока преобладают медвежьи настроения, быки могут и не мечтать о возвращении курса к 50 и более тысячам долларов. И вот здесь самое время вспомнить о Chia Coin. В последнее время мы всё меньше слышим об этой криптовалюте. Может показаться, что вместе с ажиотажем из сети ушли и майнеры. Однако эти ребята похоже, цепко ухватились за возможность разбогатеть. Сегодня у нас припасены два любопытных графика. Первый – данные от 8 мая. Второй – данные на вечер 21 мая. Итого – чуть меньше 2 недель. Для обычной криптовалюты такой срок ничего не решает, но только не в случае с Chia Coin.

анонсы и реклама RTX 3070 в Compeo.ru RX 6900XT - видеокарта для богатых Galaxy S21 - цена упала на порядок Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров 2Tb Toshiba дешево в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

От 8 мая

реклама

От 21 мая

Обратите внимание на несколько колонок. В первую очередь нас интересует количество уникальных адресов. Так, ещё 8 мая их было чуть меньше 73 тысяч, в то время как сегодня 447 500. Несложно подсчитать, что перед нами шестикратный рост количества майнеров. Очевидно, что пока ждать снижения интереса к добыче Chia Coin не приходится. Возможно, если среди наших читателей есть фермеры, то им будет любопытно узнать несколько фактов о честности создателей криптовалюты. Посмотрите на строку «Всего XCH». Ещё 8 числа сеть состояла исключительно из монет, добытых сообществом майнеров. Несколько дней назад количество монет волшебным образом увеличилось на 21 миллион.

Строка «Фермерский XCH» означает количество монет, добытых сообществом майнеров. Таковых на сегодня 631 540 против 501 534 на 8 мая. Разница есть, но ведь это результат работы всех фермеров, в то время как разработчики криптовалюты без зазрения совести нарисовали себе 21 миллион монет. Общая стоимость всех токенов составляет 17.87 миллиарда долларов, в то время как только монеты фермеров стоят 521 миллион. Получается, что разработчики нарисовали себе больше 17 миллиардов долларов. Продолжайте майнить дальше.