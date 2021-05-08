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Особенности настройки ПК для добычи Chia Coin или как получить $1400 за 68 дней – Tomshardware

Подбор правильных комплектующих и расчёты эффективности добычи Chia Coin
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Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

С момента выхода Chia Coin на биржи прошло уже 5 дней, но живучий альткоин несмотря на заверения аналитиков всё ещё торгуется по очень высокой стоимости, а количество фермеров растёт с каждым днём. Сегодня любителей цифровых денег насчитывается чуть больше 70 тысяч, а за апрель добыто 500 000 монет, при этом сложность выросла в 2 раза только за последнюю неделю. Но всё это ни о чём не говорит обычным читателям, которые зашли к нам на огонёк изучить, как же им самим начать добывать Chia Coin. Текущая инструкция представлена ребятами с сайта Tomshardware и позволяет не только подобрать правильное оборудование, но и оценить шансы на то, стоит ли начинать добывать цифровые деньги уже сегодня. Прежде всего давайте взглянем на оборудование:

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  • Процессор: Core i5-11400
  • ОЗУ: 32 Гб
  • SSD: Intel DC P3500 2 ТБ
  • Жёсткий диск: Seagate Exos X10 10 Тб

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Данная комплектация позволит вам генерировать одновременно 6 графиков, а значит в сутки вы получите 18 графиков (8 часов создаётся один график размером 101.4 гибибайт, не путать с гигабайтом). Если вы потратите немного больше, купив 10-ядерный процессор Core i9-10900, то сможете создавать сразу по 10 графиков, что выгоднее в том случае, если у вас несколько жёстких дисков большого объёма. К примеру, при текущей цене Chia и построении 30 графиков в сутки можно заполнить 6 накопителей по 10 Гб всего за 18 дней, получив 546 участков. Теоретически, это позволит вам заработать 5900 долларов в месяц, но только теоретически, ведь вознаграждение выдаётся не так, как в традиционных сетях.

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Сегодня сеть Chia генерирует 32 блока по 2 монеты за 10 минут или 4608 блоков в сутки. Шанс выиграть блок на заполненном графиками жёстком диске объёмом 10 Тб равен всего 0,00035%, но теоретически выиграть можно любой блок, а удача может вам улыбнуться абсолютно случайным образом. К примеру, два раза подряд выдать по две монетки на небольшом объёме накопителя. Поскольку сеть молодая, сюрпризы не исключены, но в среднем на жёстком диске объёмом 10 Тб вы построите 91 кластер, что позволит вам выигрывать по 1 блоку каждые 68 дней.

Если перевести это в деньги, то мы получим 1400 долларов за 2 полных месяца. Ознакомиться со всеми нюансами фермерства можно в данном материале. Отметим, что вам ни в коем случае нельзя прерывать майнинг, а значит нужна стабильная сеть с минимальным количеством разрывов. Мало того, если компьютер выключится, а вы не успели достроить участок, всё придётся начинать с самого начала (не все графики, а только конкретный). 

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