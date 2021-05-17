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Наши читатели не могли не заметить, что в последнее время Илон Маск что называется – отбился от рук. Он выдвигает одно абсурдное заявление за другим, а иногда просто не понимает, о чём вообще речь. Его слова постоянно бросают криптовалютный рынок из стороны в сторону, а трейдеры и инвесторы теряют миллиарды долларов. При всём при этом сам Илон отлично поживает. Он пиарит Догикоин, время от времени высказывает свою неудовлетворённость Биткоином и ратует за чистую и безопасную Землю.

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Последней каплей стали заявления Илона о том, что Биткоин не может стать единым платёжным средством только потому, что сжигает много углеводородов при добыче и транзакциях с одного криптовалютного счёта на другой. Больше так продолжаться не может. И это не наше заявление. Дело в том, что команда энтузиастов выступает против Илона Маска и собирается отнять всего его активы, а самому Илону запретить вообще что-либо писать в социальных сетях. Недавно они выпустили криптовалюту FuckElon, но по вполне понятным причинам её пришлось удалить. Что же, ребята не унывают, ведь вчера вечером был запущен новый проект: StopElon.

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Это криптовалюта с невероятным количеством выпущенных монет: 1 триллион, 40% из которых будет сожжено со временем, что обеспечит повышение ликвидности и снижение инфляции. У ребят наполеоновские планы. Заходите к ним на сайт, там есть о чём почитать. Если кратко, то они хотят привлечь внимание общественности и продавать 1 монету за 1 доллар, что позволит выкупить у Илона Маска все активы. После этого ребята хотят полететь на Плутон, но это уже детали. Главное – собрать 1 триллион долларов для благого дела.

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Кстати, судя по всему, у них полно единомышленников, ведь монета активно растёт в цене. На своём сайте разработчики приводят стратегию развития, а также подробно рассказывают о том, как влиться в тесные ряды ненавистников Илона Маска. Для этого нужно всего ничего: дать ребятам денег. Сущие пустяки, ведь все эти деньги пойдут на благое дело. Одним словом, изучайте официальный сайт, может быть, в вас проснётся праведный гнев, и вы решите, что пришло время всем миром остановить Илона Маска.