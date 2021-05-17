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Илон Маск назвал условия для победы Догикоина над Биткоином

Илон Маск снова выдвигает абсурдные идеи
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В ходе последних новостей из стана разработчиков Догикоина, уже нет никаких сомнений, что всенародно любимый гений и по совместительству лучший финансовый аналитик планеты Илон Маск не просто так пиарит шуточную криптовалюту. Как выяснилось, вмешательство миллиардера и филантропа в и без того неспокойную жизнь на рынке криптовалют имеет финансовую подоплёку. Другими словам: кто-то в 2019 году занёс Илону кругленькую сумму в Доги. Что конкретно пообещал сделать Илон неясно, но результат превосходит все ожидания, ведь за полтора года мемная криптовалюта подорожала в 370 раз.

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Видимо дело настолько серьёзное, что Илон Маск решил чуть ли не каждый день писать о невероятных возможностях, которые открываются перед владельцами Доги. К примеру, вчера Илон вдруг начал фантазировать о том, как шуточной криптовалюте победить Биткоин и стать единой общемировой криптовалютой. Как оказалось, для этого нужно всего ничего: увеличить скорость генерации блоков в 10 раз и снизить комиссию в каких-то 100 раз. Сущие пустяки.

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К счастью, не все вокруг настолько сильно увлечены Илоном, что не способны критически мыслить. Так, один из разработчиков Litecoin уверяет, что подобные изменения сделают возможной спам атаку на сеть, что приведёт к настоящей катастрофе. Удивительно, но подобные высказывания только раззадорили Илона Маска. Он начал отстаивать свою точку зрения, чем сильно развеселил сообщество экспертов. Кто-то прошёлся по Илону с изрядной долей сарказма, а некоторые вступили в полемику. Ведущий подкаста Swan Bitcoin Ги Сванн констатировал, что Илон Маск похоже не понимает о чём говорит, предлагая абсурдные идеи. Он предположил, что единственным оправданием подобных высказываний может быть шутка, а иначе это просто невозможно пояснить.

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Основатель криптобиржи Uniswap пошутив в ответ, посоветовав Илону Маску начать выпускать машины, которые будут заряжаться в 10 раз быстрее с автономностью в 10 раз выше, и чего Tesla точно станет мировым лидером. Читатели возмущались некомпетентностью Илона Маска, который позволяет себе легко рассуждать на темы, которые не понимает. Но хуже всего то, что его высказывания после этого цитируют СМИ. Увы, похоже, Илону Маску абсолютно наплевать на то, правильны его слова или нет, ведь главное сделать так, чтобы Дигикоин дорожал.

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