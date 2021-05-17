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Сегодня крупные криптобиржи мало чем отличаются от обычных, торгующих акциями и опционами. Трейдером может стать любой, а при должном везении заработки превысят все ожидания. Кто-то становится баснословно богат, другие – теряют всё. Судя по всему, обычные держатели криптовалют вообще ничему не учатся, ведь только за последнее время биржи несколько раз ощипывали своих вкладчиков, но те продолжают сносить туда миллиарды долларов. Давайте кратко пройдёмся по цифрам:

17 апреля биржи стали богаче на 9.3 миллиарда долларов

22 апреля случилась третья по величине ликвидация на сумму 3.4 миллиарда

12 мая биржи ликвидировали средств на 3.5 миллиардов долларов

17 мая биржи положили себе в карман 2.4 миллиарда

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Как такое может происходить, и законно ли это? На самом деле всё честно, ведь никто не заставляет трейдеров играть на повышение или понижение. По сути, у владельца криптовалюты есть несколько вариантов. Так, он может просто держать свои монетки, ожидая их роста, что приводит к пассивному заработку. Но есть и более выгодный путь: ставить на рост или падение активов. И вот здесь всё превращается в настоящую лотерею, исходом которой становится потеря миллионных состояний. К примеру, сегодня только один трейдер проиграл 90 миллионов, сделав неверный прогноз. Бедолага верил, что Биткоин будет расти, но оказался неправ.

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Всего случилось принудительное изъятие денег у 304 тысяч трейдеров. Мы уже писали, что ребята ничему не учатся? Как можно после этого нести на биржи деньги снова, когда исход очевиден? Ответа на этот вопрос нет, ведь лёгкие деньги привлекают все больше инвесторов. Криптовалюты становятся популярными даже среди пенсионеров и старушек у подъездов, ну а самым главным действующим лицом в мире криптовалют неожиданно стал Илон Маск.

Основатель Tesla чуть ли не ежедневно даёт пищу своим подписчикам. Пока неясно, как на самом деле он относится к криптовалютам. Вполне возможно, что для него это какая-то игра, поскольку человеку с состоянием в 150 миллиардов пара сотен миллионов не делает погоды, но может поднять настроение сам факт своего могущества и важности в глазах миллионов людей по всему миру. Кстати, последний обвал случился именно по вине Илона Маска, который косвенно подтвердил, что планирует избавиться от Биткоинов на счету Tesla в ближайшее время.