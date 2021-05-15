Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Илон Маск может иметь финансовую заинтересованность в пиаре криптовалюты Догикоин

Стало известно о сотрудничестве между разработчиками монеты и Илоном Маском
[ ] для раздела Блоги
5
65% скидки в Ситилинке, смотри
RTX 3060 недорого при покупке в составе компа
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Если попытаться ответить на вопрос о том, сколько всего в мире существует криптовалют, то мы неминуемо столкнёмся со сложной дилеммой. Дело в том, что всего несколько тысяч дошли до этапа листинга, в то время как большинство функционируют на нескольких компьютерах, либо в воображении их создателей. Ещё совсем недавно в число последних входил шуточный токен Дигикоин (Dogecoin). Возникший как шутка, он никогда не воспринимался серьёзно, а в какой-то момент его создатель продал все свои монеты за несколько тысяч долларов. Стоит отметить, что Доги – это инфляционный актив, которые не ограничен какой-то конечной цифрой. К примеру, за всю историю майнинга Биткоина будет добыто около 21 миллиона монет, в то время как Догикоин бесконечен.

реклама

Если откатиться на два года назад, то можно увидеть, что 1 монетка Доги стоила 0.1341 рубля. В данном случае давайте обойдёмся без долларовой привязки, поскольку нашим читателям будет проще понять динамику роста в национальной валюте. Итак, именно столько стоил актив на начало марта 2019 года. Почему именно тогда? Скоро узнаете. Ещё неделю назад криптовалюта торговалась выше 50 рублей. Путём деления выясняем, что всего за полтора года Догикоин умудрился вырасти в 370 раз.

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
14Tb Seagate - 82000р
16Tb Seagate - 118 000р. Новые цены на харды
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

реклама

Читали Маяковского?
«Ведь, если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?».

Какое-то время назад любимец публики, плейбой, филантроп и миллиардер – Илон Маск внезапно начал привлекать внимание общественности к Догикиону. Поскольку Илон фигура весьма странная, то никто не стал подозревать его в сговоре с держателями крупных кошельков к Доги. А зря, ведь сегодня выяснилось, что ещё в 2019 году между Илоном Маском и командой из разработчиков Догикоина было составлено соглашение (неясно, устное, или письменное), в рамках которого Илон пообещал подключить свои связи, а также давать ценные советы.

К сожалению, мы не обладаем сведениями о том, сколько монет за своё участие получил Илон Маск. Но, судя по тому, как активно он пиарит Доги, дело в очень больших деньгах. Ну а связи действительно работают. Догикоин торгуется на основных биржах, его цена стабильно растёт, а популярность позволила занять 4 место по капитализации среди всех криптовалют на планете. А что ещё нужно разработчикам, на счетах которых уже лежат миллиарды долларов?

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
32
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
11
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
41
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
20
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
67
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 41
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
9 мая 2021 67
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
6 мая 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин обрушил курсы SHIBA INU, AKITA INU, Doge Coin, и других шуточных валют-мемов
189
20 мая в Epic Games Store стартует раздача блокбастера уровня GTA V
53
19 смартфонов Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5 Stable
2
Стало известно, откуда у Виталика Бутерина $13 миллиардов и зачем он обрушил курс Shiba Inu
29
Жан-Клод Ван Дамм хотел бы сыграть Джонни Кейджа в следующей части Mortal Kombat
20
AMD выпустит сверхбюджетную видеокарту под названием «Бежевый бычок»
19
Киты потеряли доверие к Биткоину и выводят деньги из криптовалюты – РБК
41
Илон Маск одним твитом обрушил стоимость основных криптовалют
17
Casio представила самые доступные часы G-SHOCK с функциями фитнес-трекера
+
Создатель Minecraft создаёт собственную игру
5
Виталик Бутерин перечислил $1.4 миллиарда в криптовалюте благотворительным фондам по всему миру
47
Опубликованы качественные изображения и характеристики Xiaomi POCO M3 Pro 5G
+
Новый процессор Ryzen 7 5700G способен заменить видеокарту GeForce GTX 1050 – Benchmark
24
Покупателям процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения придётся приобрести новый блок питания
22
Власти США получили право конфисковывать криптовалюту с цифровых кошельков на биржах
35
Xiaomi Redmi Note 8 2021 получит Helio G85, экран 120 Гц и MIUI 12.5 на Android 11 из коробки
3
Видеокарта GeForce RTX 3050 Ti окажется бесполезна в майнинге и может выйти уже в июне
15
Майнеры Chia Coin уже скупили накопителей общим объёмом в 10 эксабайт
62
GALAX выпускает GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3060 с ограничителем криптомайнинга
12
Xiaomi Mi Smart Band 6 представлен в России – датчик пульса, SpO2 и экран AMOLED за 3 990 рублей
5

Популярные статьи

Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
124
Dark Souls 3 и его аналоги
19
15 самых дорогих решений для плоттинга и фарминга Чиа, которые продаются на Avito прямо сейчас
44
Распродажа выходного дня: Windows 10 Pro за $14.63 и MS Office 2019 Pro Plus за $29.14
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
32
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
11
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
11

Сейчас обсуждают

VRoman
18:39
Вроде в Zen4 чиплеты должны содержать более 8 ядер.
AMD планирует выпустить процессоры EPYC 7004 на ядрах Zen4 в 2022 году
Zelot
18:39
В отличие от Зелота. Учите правописание, батенька
Илон Маск может иметь финансовую заинтересованность в пиаре криптовалюты Догикоин
VRoman
18:38
Дай ему за это лединец !!
AMD планирует выпустить процессоры EPYC 7004 на ядрах Zen4 в 2022 году
Сергей Андреевич
18:37
самое выгодное это вложение в фармкампании )))) майнинг тут отдыхает причем нервно ))
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
Денис Деловой
18:37
Нэ пидтрымуешь SS Галычина - нэ справжний Украйинэць. Я пидтрымую и я справжний! Я вжэ долучився в лавы
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
AlexGall
18:36
неправильно- это отсутствие мозга у автора, но ему это не мешает
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
ego0550
18:35
Ну, ну. За счет разгона памяти уже в играх можно отыграть 10-15%, а тут считай х2 ПСП. Для 8+ ядерных процессоров ddr4 в двухканале уже мало.
Corsair знакомит пользователей с DDR5 в новой брошюре и предвещает 512 ГБ памяти в настольных ПК
Alex-IT
18:35
Полностью согласен. Неисправности отличаются, также как и методы их выявления. Некоторые проблемы вовсе неожиданно вылазиют.
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
Сергей Андреевич
18:35
отпишись потом как тебе ее в опу засунут ))
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
Kira625
18:35
Илон Маск может иметь финансовую заинтересованность в пиаре криптовалюты Догикоин
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем