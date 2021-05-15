Илон Маск может иметь финансовую заинтересованность в пиаре криптовалюты Догикоин
Если попытаться ответить на вопрос о том, сколько всего в мире существует криптовалют, то мы неминуемо столкнёмся со сложной дилеммой. Дело в том, что всего несколько тысяч дошли до этапа листинга, в то время как большинство функционируют на нескольких компьютерах, либо в воображении их создателей. Ещё совсем недавно в число последних входил шуточный токен Дигикоин (Dogecoin). Возникший как шутка, он никогда не воспринимался серьёзно, а в какой-то момент его создатель продал все свои монеты за несколько тысяч долларов. Стоит отметить, что Доги – это инфляционный актив, которые не ограничен какой-то конечной цифрой. К примеру, за всю историю майнинга Биткоина будет добыто около 21 миллиона монет, в то время как Догикоин бесконечен.
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Если откатиться на два года назад, то можно увидеть, что 1 монетка Доги стоила 0.1341 рубля. В данном случае давайте обойдёмся без долларовой привязки, поскольку нашим читателям будет проще понять динамику роста в национальной валюте. Итак, именно столько стоил актив на начало марта 2019 года. Почему именно тогда? Скоро узнаете. Ещё неделю назад криптовалюта торговалась выше 50 рублей. Путём деления выясняем, что всего за полтора года Догикоин умудрился вырасти в 370 раз.
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Какое-то время назад любимец публики, плейбой, филантроп и миллиардер – Илон Маск внезапно начал привлекать внимание общественности к Догикиону. Поскольку Илон фигура весьма странная, то никто не стал подозревать его в сговоре с держателями крупных кошельков к Доги. А зря, ведь сегодня выяснилось, что ещё в 2019 году между Илоном Маском и командой из разработчиков Догикоина было составлено соглашение (неясно, устное, или письменное), в рамках которого Илон пообещал подключить свои связи, а также давать ценные советы.
К сожалению, мы не обладаем сведениями о том, сколько монет за своё участие получил Илон Маск. Но, судя по тому, как активно он пиарит Доги, дело в очень больших деньгах. Ну а связи действительно работают. Догикоин торгуется на основных биржах, его цена стабильно растёт, а популярность позволила занять 4 место по капитализации среди всех криптовалют на планете. А что ещё нужно разработчикам, на счетах которых уже лежат миллиарды долларов?
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