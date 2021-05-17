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На прошлой неделе основатель Эфириума несколько раз становился героем новостей. Как оказалось, на счету Виталика Бутерина находится 50% от всей эмиссии криптовалюты Shiba Inu. Что любопытно, в ходе резкого скачка цен на шуточную криптовалюту, состояние Виталика с 1 миллиарда подскочило до 13 миллиардов долларов. Поползли нехорошие слухи, приписывающие ему финансовую заинтересованность, ведь кто может поверить, что всё это обычная случайность. Как оказалось, разработчики этой и многих других монет по собственной воле направили Виталику Бутерину 50% от всей эмиссии. Позднее наш герой перевёл в различные фонды более 1.4 миллиардов долларов, а сегодня сделал ещё один шаг, который может быть непонятен нашим читателям.

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Без лишних слов: основатель Эфириума сжёг 90% от всех доступных ему Shiba Inu. Общая сумма составила 410 триллионов монет на невероятные 6.5 миллиардов долларов. Слышали историю с маркой, когда новый покупатель четырёх уникальных марок тут же разорвал три, объявив, что теперь его лот стал ещё дороже.? Что же, это не про Виталика Бутерина. Дело в том, что он не только сделал недоступными эти 90% своих монет, но и заявил о скором переводе оставшихся 10% на счета благотворительных фондов. На этот раз он хочет сделать долговременное вложение, которые не будет касаться коронавируса. Исследователи могут заняться улучшением экологии, либо решением социальных проблем.

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Что же, неожиданный поступок Виталика уже дал свои плоды, ведь криптовалюта подорожала на 35% и продолжает расти в цене. В итоге оставшиеся 500 триллионов монет стоят чуть меньше 8 миллиардов долларов. Кстати, если бы Виталик не раздал Shiba Inu, а курс каким-то образом продолжал бы расти, в его руках могло бы находиться состояние в 15 миллиардов.

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Сообщество Shiba Inu уже оценило такой шаг Виталика Бутерина. Многие говорят об его бескорыстности, а также неустанным попыткам помочь бедным и нуждающимся людям по всему миру. Чего только стоит последняя акция, когда на нужды индийского фонда были переведены монеты на сумму 1 миллиард долларов. Транш может помочь улучшить ситуацию с коронавирусом в Индии, а также выжить миллионам, оставшимся не только наедине с болезнью, но и без средств к существованию.