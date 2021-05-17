Виталик Бутерин уничтожил 410 триллионов Shiba Inu на $6.5 миллиардов
На прошлой неделе основатель Эфириума несколько раз становился героем новостей. Как оказалось, на счету Виталика Бутерина находится 50% от всей эмиссии криптовалюты Shiba Inu. Что любопытно, в ходе резкого скачка цен на шуточную криптовалюту, состояние Виталика с 1 миллиарда подскочило до 13 миллиардов долларов. Поползли нехорошие слухи, приписывающие ему финансовую заинтересованность, ведь кто может поверить, что всё это обычная случайность. Как оказалось, разработчики этой и многих других монет по собственной воле направили Виталику Бутерину 50% от всей эмиссии. Позднее наш герой перевёл в различные фонды более 1.4 миллиардов долларов, а сегодня сделал ещё один шаг, который может быть непонятен нашим читателям.
реклама
Без лишних слов: основатель Эфириума сжёг 90% от всех доступных ему Shiba Inu. Общая сумма составила 410 триллионов монет на невероятные 6.5 миллиардов долларов. Слышали историю с маркой, когда новый покупатель четырёх уникальных марок тут же разорвал три, объявив, что теперь его лот стал ещё дороже.? Что же, это не про Виталика Бутерина. Дело в том, что он не только сделал недоступными эти 90% своих монет, но и заявил о скором переводе оставшихся 10% на счета благотворительных фондов. На этот раз он хочет сделать долговременное вложение, которые не будет касаться коронавируса. Исследователи могут заняться улучшением экологии, либо решением социальных проблем.
Что же, неожиданный поступок Виталика уже дал свои плоды, ведь криптовалюта подорожала на 35% и продолжает расти в цене. В итоге оставшиеся 500 триллионов монет стоят чуть меньше 8 миллиардов долларов. Кстати, если бы Виталик не раздал Shiba Inu, а курс каким-то образом продолжал бы расти, в его руках могло бы находиться состояние в 15 миллиардов.
реклама
Сообщество Shiba Inu уже оценило такой шаг Виталика Бутерина. Многие говорят об его бескорыстности, а также неустанным попыткам помочь бедным и нуждающимся людям по всему миру. Чего только стоит последняя акция, когда на нужды индийского фонда были переведены монеты на сумму 1 миллиард долларов. Транш может помочь улучшить ситуацию с коронавирусом в Индии, а также выжить миллионам, оставшимся не только наедине с болезнью, но и без средств к существованию.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила