Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Виталик Бутерин перечислил $1.4 миллиарда в криптовалюте благотворительным фондам по всему миру

Большой подарок от основателя Эфириума
[ ] для раздела Блоги
9
65% скидки в Ситилинке, смотри
1660 за 60 000р - новые цены на видеокарты
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В последнее время в прессе всё чаще появляются шутки о том, что рынком криптовалют рулит Илон Маск. Всё началось в феврале, когда миллиардер сообщил о покупке компанией Tesla Биткоинов на 1.5 миллиарда долларов. Это привело к настоящей криптовалютной гонке, которая продолжилась после того, как Илон заявил о начале продаж электрокаров за Биткоины. Инвесторы хлынули на крипторынок, а цены основных токенов подросли в несколько раз. Всё это привело к тому, что эксперты заговорили о том, что Эфириум отправился в свободное плаванье и больше не зависит от тенденций на рынке цифровых валют. Все вокруг верили в дальнейший рост, а отрезвляющим душем стал небольшой твит Илона Маска. 

реклама

По его словам, Биткоин вредит экологии, а значит идёт в разрез с кредо Tesla, которая заботится о снижении углеродного следа. Это значит, что автомобили компании больше не будут продаваться за Биткоины и за любую другую криптовалюту, которая добывается с использованием ископаемого топлива. Наши читатели уже знают о случившейся катастрофе, когда весь крипторынок просел, Биткоин упал до 46 000 долларов, а неубиваемый Эфир рухнул в первых рядах. 

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
1Tb HDD на распродаже в Регарде
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Помните новости о Виталике Бутерине, который умудрился заработать 13 миллиардов на мемной криптовалюте Сиба-Ину? Так вот, парень сегодня решил поделиться деньгами с фондом India COVID-Crypto Relief. Всего основатель Эфириума передал монет на сумму 1 миллиард долларов. Это 500 Эфира и 50 триллионов Сиба-Ину. Одновременно с этим он перечислил монет Dogelon Mars и Ethereum на сумму 336 миллионов долларов Methuselah Foundation. Это организация, занимающаяся регенеративной медициной. В конце он перечислил Эфира на 54 миллиона в адрес Givewell, занимающейся благотворительностью по всему миру. 

Какая между всем этим связь? Дело в том, что кто-то видит в криптовалютах средство для заработка, а другие пытаются решить социальные проблемы, накопившиеся в нашем мире. Это и коронавирус, и безработица и бедность и многое другое. Кстати, а вы знали, что Илон Маск не планирует отказываться от 1.5 миллиарда долларов в Биткоинах, которые лежат на счету Tesla? Почему бы их не продать, раз компания так ратует за экологию? На этом фоне поступок Виталика кажется гораздо честнее постоянных попыток Илона Маска раскачать лодку. Вначале он вызывает резкий всплеск криптовалют, а после этого рассказывает об их вредности для человечества. Весьма странно. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
41
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
19
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
67
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
4
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
32
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B550-Creator
26
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5600 ХТ
11

Интересные материалы

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 75
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 41
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
7 мая 2021 32
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск обрушил курс биткоина, отказавшись принимать криптовалюту при оплате машин Tesla
126
Игрок в Skyrim за месяц уничтожил абсолютно всех NPC и остался на карте один
23
30 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию ОС Android 11 на базе прошивки MIUI 12/12.5
1
Новая технология улучшения качества изображения Intel сделала графику GTA V фотореалистичной
23
12 смартфонов Xiaomi получат новую прошивку вместо MIUI
1
Ethereum установил новый рекорд стоимости в $4350 и обогнал Bitcoin по доходности майнинга
40
Антимайнерская блокировка снизила эффективность добычи Эфира GeForce RTX 3060 Ti более чем в 2 раза
40
Производительность Radeon RX 6600/XT в майнинге Ethereum и 3DMark раскрыл китайский инсайдер
9
Илон Маск начнёт продавать электрокары Tesla за Dogecoin
34
Курса эфира превысил 4300 USD, а цены на видеокарты NVIDIA RTX 3070 превысили 200 тысяч рублей
198
HarmonyOS 2.0 не уступает по скорости работы прошивке MIUI 12.5
2
Окупить добычу Эфира на видеокарте GeForce 3080 можно всего за месяц благодаря росту цены до $4300
22
За несколько недель Киты сделали 3 перевода в Биткоинах на сумму больше $3 миллиардов
23
Пользователи криптокошельков Trust Wallet и MetaMask стали жертвами новой аферы
5
Польские художники будут получать 4% от стоимости каждого SSD, а также ноутбука, смартфона и ПК
50
Вторичный рынок комплектующих наполнится предложениями от майнеров во втором полугодии
20
Sony готовит 25 новых эксклюзивов для PlayStation 5
9
Снижение объёмов продаж ПК в апреле может служить тревожным сигналом для Intel и AMD
103
Комплект AMD 4700S появился на фотографиях и в розничных магазинах
17
На следующей неделе в Epic Games Store раздадут секретную игру
7

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
41
Как избежать обмана при покупке б/у ноутбука с рук
41
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
9
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Тесты iOS 12.5.3 (16H41) на iPhone 5s (A1530)
Dark Souls 3 и его аналоги
1

Сейчас обсуждают

Kasyan
01:19
Ни и где кукареки, которые орут про тотальное закручивание гаек? А это же США тогда это другое!
WhatsApp ограничит возможности пользователей, несогласных с новой политикой конфиденциальности
KILHARD
01:07
Это же сарказм?)
Владельцев зарубежных сайтов с аудиторией свыше 500 тысяч россиян обяжут открывать филиалы в РФ
Sergei Svinobaklan
01:05
Успел взять восемнашку за 40к Сейчас такой стоит 170к Псец...
Майнинг Chia Coin привёл к 3-кратному подорожанию жёстких дисков в российских магазинах
Валька Полстакана
01:03
омерзительное существо )
Без ручной настройки платы на чипсете Intel B560 могут снизить производительность CPU до 50%
AngryBeer
01:02
Визг геев (мамкиных - гей - меров) стоит не шуточный. Это поболь, опная поболь гей - мера. Это приятно. 8)))
Виталик Бутерин перечислил $1.4 миллиарда в криптовалюте благотворительным фондам по всему миру
VRoman
01:02
Возвращаются времена разгона 2000ых. Только теперь разгон не состоит из подбора частот и напряжений, а является установкой предела потребляемой мощности.
Без ручной настройки платы на чипсете Intel B560 могут снизить производительность CPU до 50%
kOOlik
01:01
Дурачка строит из себя, а когда покупал он не знал об экологичности? А его догекоин намного лучше? Че то раньше к нему больше уважения было. Ведет себя как клоун, жадность все таки безгранична, казало...
Илон Маск одним твитом обрушил стоимость основных криптовалют
Александр Пономарев
01:01
наконец то! я об этом уже год говорю... хочет Ютуб работать в России, открывает офис в России, где граждане России занимаются модерацией контента, по законам России! давно пора, ой как давно!!
Владельцев зарубежных сайтов с аудиторией свыше 500 тысяч россиян обяжут открывать филиалы в РФ
Валька Полстакана
01:00
сказочный долбоеб..
Без ручной настройки платы на чипсете Intel B560 могут снизить производительность CPU до 50%
Андрей Колпаков
01:00
говорят, через полгода в магазинах появится много носков после майнинга )
Виталик Бутерин перечислил $1.4 миллиарда в криптовалюте благотворительным фондам по всему миру
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем