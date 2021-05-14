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В последнее время в прессе всё чаще появляются шутки о том, что рынком криптовалют рулит Илон Маск. Всё началось в феврале, когда миллиардер сообщил о покупке компанией Tesla Биткоинов на 1.5 миллиарда долларов. Это привело к настоящей криптовалютной гонке, которая продолжилась после того, как Илон заявил о начале продаж электрокаров за Биткоины. Инвесторы хлынули на крипторынок, а цены основных токенов подросли в несколько раз. Всё это привело к тому, что эксперты заговорили о том, что Эфириум отправился в свободное плаванье и больше не зависит от тенденций на рынке цифровых валют. Все вокруг верили в дальнейший рост, а отрезвляющим душем стал небольшой твит Илона Маска.

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По его словам, Биткоин вредит экологии, а значит идёт в разрез с кредо Tesla, которая заботится о снижении углеродного следа. Это значит, что автомобили компании больше не будут продаваться за Биткоины и за любую другую криптовалюту, которая добывается с использованием ископаемого топлива. Наши читатели уже знают о случившейся катастрофе, когда весь крипторынок просел, Биткоин упал до 46 000 долларов, а неубиваемый Эфир рухнул в первых рядах.

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Помните новости о Виталике Бутерине, который умудрился заработать 13 миллиардов на мемной криптовалюте Сиба-Ину? Так вот, парень сегодня решил поделиться деньгами с фондом India COVID-Crypto Relief. Всего основатель Эфириума передал монет на сумму 1 миллиард долларов. Это 500 Эфира и 50 триллионов Сиба-Ину. Одновременно с этим он перечислил монет Dogelon Mars и Ethereum на сумму 336 миллионов долларов Methuselah Foundation. Это организация, занимающаяся регенеративной медициной. В конце он перечислил Эфира на 54 миллиона в адрес Givewell, занимающейся благотворительностью по всему миру.

Какая между всем этим связь? Дело в том, что кто-то видит в криптовалютах средство для заработка, а другие пытаются решить социальные проблемы, накопившиеся в нашем мире. Это и коронавирус, и безработица и бедность и многое другое. Кстати, а вы знали, что Илон Маск не планирует отказываться от 1.5 миллиарда долларов в Биткоинах, которые лежат на счету Tesla? Почему бы их не продать, раз компания так ратует за экологию? На этом фоне поступок Виталика кажется гораздо честнее постоянных попыток Илона Маска раскачать лодку. Вначале он вызывает резкий всплеск криптовалют, а после этого рассказывает об их вредности для человечества. Весьма странно.