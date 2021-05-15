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Стало известно, откуда у Виталика Бутерина $13 миллиардов и зачем он обрушил курс Shiba Inu

Исследуем подробности подорожания мусорных криптовалют
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Несколько дней назад мы писали о том, что основатель Эфириума – Виталик Бутерин сказочно разбогател. Так, ещё полгода назад его состояние не превышало 100 миллионов долларов (стоит учитывать, что подсчёты крайне условны, ведь криптовалюта постоянно переживает взлёты и падения, а значит разница может доходить до десятков миллионов вечнозелёных). Резкий рост Эфира в начале мая позволил Виталику войти в число миллиардеров, но какое-то время в его копилочке лежали скромные 1.3 миллиарда. 

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Как оказалось, в активе Витилика почти 1000 различных криптовалют, суммарный фонд которых ещё недавно не превышал и нескольких десятков миллионов, а после внезапно поднялся до 13 миллиардов по мановению волшебной палочки. Мы уже писали, что виной всему токен Shiba Inu, подорожавший за 15 дней в 3000 раз. На тот момент многие непосвящённые начали гадать, откуда у основателя Эфира столь внушительная сумма мемной криптовалюты. Сегодня у нас есть все ответы на эти вопросы. 

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Дело в том, что Shiba Inu – это форк Эфра. Если проще: то некто взял код Эфириума и путём небольших манипуляций сделал собственную криптовалюту. Обычно специалисты называют подобные токены мусорными, поскольку они не несут ничего нового сообществу, только лишь замедляя основную сеть. Но дело даже не в том, что эти криптовалюты не что иное, как паразиты. Проблема в том, что их основатели забирают себе 90% всех монет, которые когда-либо может сгенерировать сеть. Это значит, что после роста цены на токен, они автоматически становятся богаты, в то время как покупатели владеют жалкими крохами. И вот тут и кроется самое любопытное. Дело в том, что создатели Dogelon Mars, Akita Inu и Shiba Inu договорились с Виталиком Бутериным, отдав ему 50% всех монет. 

Выглядит фантастически, но на самом деле никто не ждал такого бешеного успеха. Ребята получили своё, заработав немалые состояния, ну а Виталик в итоге оказался держателем гигантских сумм в криптовалюте. Кстати, он же уже через несколько дней и обрушил курс всех мемных токенов. Есть мнение, что он это сделал специально, поскольку комиссии в сети Эфириума начали достигать неразумных цифр, ну а триллионы мемных монет всё равно продать нереально. Кстати, недавно Виталик Бутерин пожертвовал больше миллиарда различным фондам. Почитать об этом можно здесь

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