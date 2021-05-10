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Ещё года три назад о существовании Виталика Бутерина знали единицы, ведь он не особенно любит прессу, да и по телевизору его не показывают. Что и говорить, если даже держатели Эфира мало знакомы с его персоной. В начале мая Эфир поднялся до 3000 долларов за монетку, что сделало Виталика миллиардером, ну а сегодня выяснились ещё более любопытные сведения, которое проливают свет на то, кто на самом деле является выгодоприобретателем взрывного роста мемных монет и вообще всей криптовалюты.

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Вчера вечером мы предлагали вашему вниманию информацию о том, как один из держателей токенов SOCKS на бирже Uniswap продал их за 875 тысяч долларов, что позволило ему получить прибыль в 8000 раз больше вложений. Ясно, что таких счастливчиков немного, но в том же материале мы вскользь упомянули о росте криптовалюты Shiba Inu, подорожавшей за май в 3000 раз. Тогда мы задавались вопросом: кто же тот человек, который получил максимальную прибыль, кто это герой нашего времени? Что же, знакомьтесь, Виталик Бутерин.

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Паренёк является держателем 505 триллионов монет, что составляет ровно 50% от всех выпущенных токенов. Скажем честно, неожиданно, ведь никто в здравом уме не мог вложить в сомнительную криптовалюту кучу денег. Как оказалось, мог и очень даже много. Сегодня Shiba Inu стоит 0,000026 доллара, что сделало из Виталика баснословно богатого человека с состоянием в 13 миллиардов долларов. Учтите, что 505 триллионов монет стоили Виталику больше 4 миллионов долларов. Можно было бы порадоваться за основателя Эфириума, вот только подобные фокусы не несут ничего хорошего финансовой системе.

Рынок криптовалют надувается с огромной скоростью, а в последнее время разгон становится всё более впечатляющим. Что и говорить, если один человек может превратить 4 миллиона в 13 миллиардов буквально за пару недель. Увы, Остапу Бендеру такое даже не снилось. Кстати, Виталику принадлежат и другие странные криптовалюты. Например, у него есть Akita Inu на 607 миллионов и Dogelon на 265 миллионов. Всего же у него больше 1000 различных токенов. Видимо, парень основательно диверсифицировал свой портфель на много лет вперёд.