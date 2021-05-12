Статистика продаж процессоров в РФ за апрель: Ryzen 9 5900X на 1 месте, а доля Intel увеличивается
Сегодня с некоторым опозданием ЯндексМаркет представил данные по продажам процессоров в РФ за апрель. Традиционно, лидируют процессоры AMD, демонстрирующие отличные показатели, в то время как Intel растёт уже несколько месяцев. Есть и несколько сюрпризов, хотя общие тенденции пока неизменны, а ждать глобальных перестановок стоит только к концу года, когда ожидается выход процессоров Intel Alder Lake, построенных на новом 10-нм техпроцессе.
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Главным сюрпризом апреля стали рекордные продажи 10-ядерного процессора Ryzen 9 5900X. Казалось, что AMD стала забывать об его существовании (так же как ранее перестала выпускать Ryzen 3 3300Х). Однако в апреле красные всё же смогли изыскать ресурс и осуществили первую крупную поставку данных процессоров на российский рынок. Судя по всему, энтузиасты с нетерпением ждали его появления, что позволило Ryzen 9 5900X не просто ворваться в лидеры, но и занять первое место по продажам с результатом 7.6%. Для сравнения, 10-ядерный Core i9-108500К только на 9 месте, получив скромные 3.1% рынка.
Если говорить о новых тенденциях, то заметно повышение спроса на процессоры с интегрированной графикой. В частности, выгодоприобретателем стала AMD, а на 5 место вырвался Ryzen 5 3400G. Данный камень можно купить в магазинах, но в плане производительности он сильно уступает современным чипам, а графика устарела на несколько поколений, поскольку на пути уже APU Ryzen 5000-й серии. Сдерживающим фактором здесь оказалась странная политика AMD, не желающей продавать новые линейки гибридных процессоров в розницу. В итоге Ryzen 5 4650G PRO и Ryzen 7 4750G PRO, поступающие по серым каналам, оказались в руках только 4.7% покупателей.
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Несмотря на то, что большая часть пьедестала занята красной командой, процентное соотношение продолжает смещаться в сторону Intel. На начало мая доля синей команды составила 48%, в то время как ещё в декабре она достигала 44%. Это тревожная тенденция для AMD, которая так и не смогла наладить поставки гибридных процессоров, а также вовсе отказалась от выпуска недорогих камней типа: Ryzen 5 5600 и Ryzen 3 5300(Х). Пока удар ощущается не так сильно, но в долгосрочной перспективе этот просчёт может дорого обойтись, снизив долю AMD до рекордных значений.
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