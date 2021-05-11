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Прежде всего начнём с главной мысли материала: если вы ожидали возможности купить новое поколение бюджетных видеокарт в ближайшее время, то лучше перестать лелеять напрасные надежды. Ну а теперь давайте проясним ситуацию.

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Ни для кого не секрет, что целый комплекс негативных факторов привёл к дефициту полупроводников. Пострадали все, но наибольший удар на себя приняли геймеры. Здесь всё логично: игровые приставки сделали заказы за полгода вперёд, поэтому получают то, за что проплатили, а значит уж очень сильно ущемлять их интересны просто невозможно. Подобные шутки грозят неустойкой, а терять деньги никто не хочет. Процессоры важны для создания серверов и рабочих станций. Автомобили сегодня являются жизненно необходимыми в десятках тысячах сценариев, а значит будут предприняты все усилия по стабилизации положения и дополнительном перераспределении мощностей в пользу чипов для машин. Бытовая техника и электроника также относится к ключевому сектору, или вы обойдётесь без микроволновки и холодильника? А вот потребительские видеокарты – это развлечение. Ясно, что видеокарты – это в первую очередь большие деньги, но здесь поделать ничего невозможно, ведь есть потребности и поважнее.

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Доходчиво? Вот и прекрасно, ведь у NVIDIA есть проблемы с доступом к достаточному количеству графических чипов. Перед компанией стоит выбор: или выпустить некоторое количество новых видеокарт для настольных компьютеров, которые могут разобрать майнеры и перекупщики, или сделать точно то же, но в рамках мобильного форм-фактора. Что же, выбор очевиден. Сегодня состоялся релиз двух новых видеокарт GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti для ноутбуков. Никаких сюрпризов, 4 Гб видеопамяти, пониженный показатель TDP и 128-битная шина. Как и сообщалось раньше, графические чипы поддерживают трассировку лучей, хотя здесь есть множество вопросов относительно их реальной производительности.

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Ноутбуки на базе новых видеокарт поступят в продажу в ближайшее время, а многие партнёры NVIDIA уже начали отгрузку в торговые сети. Заявлено, что наиболее бюджетные решения будут стоить чуть меньше 800 долларов, но в наших реалиях мы не ожидаем ничего дешевле 1500 и выше, ведь встроенная графика окажется быстрее GeForce GTX 1650 Ti до 60%, а значит и цена будет соответствующая. Когда видеокарты попадут в настольный сегмент, не сообщается. Ясно, что случится это очень нескоро, если вообще случится.