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Майнинг Chia Coin привёл к 3-кратному подорожанию жёстких дисков в российских магазинах

Российские цены на жёсткие диски выросли до трёх раз
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В последнее время мы стали свидетелями того, как отдельные товарищи разбогатели чуть ли не на пустом месте. Кто-то купил пару монет SOCKS за 12 долларов, а после продал их за 975 тысяч, другие неплохо наварились на Догикоине, а всеми любимый Виталик Бутерин поднял 13 миллиардов вечнозелёных на Шиба Ину. В мире творится какой-то кошмар, как, спрашивается, в такой ситуации не желать влиться в тесные ряды майнеров? Ответ на этот вопрос каждый ищет самостоятельно, ну а некоторые его уже нашли. Наши постоянные читатели осведомлены об эпопее с криптовалютой Chia Coin, поэтому останавливаться на ней мы не будем. 

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Отметим лишь, что эксперты выяснили о тлетворном влиянии криптовалюты на твердотельные накопители, ведь обычные пользовательские SSD умирают за каких-то 40 дней. Судя по всему, многих бесстрашных фермеров такие мелочи не пугают, ведь, как сообщают Vedomosti, за последние несколько недель цены Жёстких дисков в РФ выросли до трёх раз. Хуже всего дела обстоят с накопителями на 8 Гб и более, поскольку они являются оптимальными для размещения большого количества графиков. Так, если раньше средняя цена на HDD объёмом 10 Гб стартовала с 30 000 рублей, то сегодня она составляет 90 000. 

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Но и это не самое худшее, ведь жёсткие диски теперь перешли в ранг дефицитных товаров, которые необходимо заказывать заранее. Кстати, такой шаг не гарантирует вам успех, ведь товар просто может не прийти. В Китае, где их производят, ажиотаж ещё больше, а значит к нам их могут просто не отправить. Отмечается, что на ЯндексМаркете можно найти более выгодные цены. К примеру, Toshiba на 10 Тб доступен за 56 тысяч рублей, что в 2.5 раза дороже. Здесь стоит учитывать, что товар доступен на малоизвестных магазинах, некоторые из которых могут быть непроверенными и торговать серыми накопителями. В любом случае даже там наблюдается рост по сравнению с апрелем. 

В целом ритейлеры констатируют резкий рост продаж жёстких дисков на 70% и более. На самом деле проще будет оценить масштабы закупки в реальной ёмкости: с 20 по 30 апреля объём отгруженных жёстких достиг 800 петабайт против 400 петабайт с 10 по 20 апреля. Эксперты отмечают, что цены растут и на зарубежных площадках. Хуже всего, что многие закладывают новую стоимость накопителей при заказе. Это значит, что мало-кто ожидает улучшения ситуации. На самом деле всё будет зависеть от успеха Chia Coin. Пока к криптовалюте слишком много вопросов. Всё может круто измениться в случае её выхода на крупные биржи, но пока об этом ничего не известно. 

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забавно видеть антикоммунизм в признаках фашизма, ведь по сути коммунизм такой же фашизм) итак, почему ты приписываешь мне этот пункт?
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Абсурд))) У нас его особо не майнят, зато подорожали в 3 раза В Китае чиа майнят запредельными темпами, а там все в норме
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