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Пользователь продал 9 токенов криптовалюты SOCKS за $875 000, купленные им за 108 долларов в 2019 г

Носки принесли прибыль в 8000 раз больше, чем стоили
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Криптовалюты стали настоящей лотерей, позволяющей обычным людям заработать миллионы без больших вложений. Чего только стоит гонка с Догикоином, который сделал богатыми несколько сотен людей, которые и до этого были миллионерами. Есть шанс, что какое-то количество счастливчиков купили монеты до начала бешеного ралли, но таковых явно не так много, ну а больше всего получил тот, на чьём счёте лежит 17% всех монет. Всё куда круче с токеном Shiba Inu. Ещё в начале апреля вы могли бы купить его за смешные 0.00000000607 доллара. За этот срок монетка выросла в 3000 раз. Любопытно, есть такие, кто вложил туда хотя бы 1000 долларов? Сегодня эту достаточно скромную сумму можно было бы превратить в 3 миллиона долларов. Неплохо? 

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Пока наши читатели мучительно думают на тем, какую же криптовалюту купить, чтобы стать миллионерами, у нас есть забавная информация. Итак, в 2019 году на бирже Uniswap появился странный токен под названием SOCKS. Да, это те самые носки, о которых ещё недавно так много говорили. Дело в том, что купить токены могли счастливчики по цене 12 долларов. Со временем из-за ограниченного предложения токен стал дефицитным, а не так давно стоил 160 тысяч долларов. Сегодня SOCKS оцениваются в 97 тысяч долларов, но, судя по всему, есть все предпосылки резкого подорожания. 

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Дело в том, что любой держатель SOCKS может в любой момент обменять их на интересующую его криптовалюту по текущему курсу. Сегодня нервы не выдержали у одного из владельцев, который вернул в пул 9 токенов, получив за них 875 000 долларов. Вам кажется, что купить Shiba Inu было выгодным предложением? Ещё бы, 3000-кратная прибыль, вот только всё это меркнет на фоне SOCKS. Считаем: 875 000 разделить на 9 монет, а после на 12 долларов за монетку. Получаем 8100 раз. Что же, Shiba Inu нужно ещё расти и расти, ведь вложив какие-то 108 долларов (12 по 9 долларов) паренёк получил немалый подъём.

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Кстати, каждому, кто возвращает SOCKS, кроме денег полагается ещё и парочка носков. Мелочь, а приятно. Очевидно, что чем меньше на руках останется редкой криптовалюты, тем дороже будут последние токены. Для справки, на сайте Uniswap был куплен 481 токен. 195 полностью погашены, а значит на руках 286 токенов. Будет любопытно посмотреть, сколько они затянут через пару лет. 

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