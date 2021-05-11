Добыча Chia Coin на SSD приводит к поломке накопителя объёмом 512 Гб всего за 40 дней
Несколько дней назад мы устраивали самый настоящий ликбез по майнингу Chia Coin. Если вкратце, то главной особенностью новой криптовалюты является доказательство хранения, что обеспечивает шанс получения выигрыша в виде одного блока с двумя монетами. Чем больше свободного места на вашем накопителе, тем выше шансы выиграть блок. Однако, на обычном жёстком диске генерация блока занимает 8 часов, поэтому многие предпочитают использовать для этого SSD, а после копировать содержимое на HDD. Это значительно ускоряет построение блока, особенно, когда вы хотите занять 20 и более Тб, на что в обычных условиях может уйти 40 и более дней.
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И вот здесь и кроется один из неприятных моментов новой криптовалюты: с каждым днём сложность её добычи становится всё выше. Так, распланировав бюджет и вложения, по окончании этих самых 40 дней вы неожиданно понимаете, что сложность выросла в два раза, а значит пока вы занимались построением графиков, реальная возможность выиграть Chia Coin снизилась. Мало того, многие просто не хотят бежать в магазин за новым жёстким диском, предпочитая попробовать добычу на находящимся в их распоряжении накопителе.
Как стало известно, обычные пользовательские SSD не предназначены для добычи Chia Coin поскольку их показатель TBW (количество полных перезаписей в терабайтах) слишком низкий. Отметим, что 200-300 Тб достаточны для домашнего накопителя, который используется для хранения информации и даже игр, вот только это не идёт ни в какое сравнение с промышленными дисками, а тем более, когда речь идёт о постоянной перезаписи. Если обратиться к цифрам, то обычный твердотельный накопитель на 512 Гб полностью выходит из строя за 40 дней. Более живучие SSD на 1 Тб работают 80 дней.
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Кстати, существуют накопители, способные предложить пользователю сверхвысокие показатели TBW. Это новая линейка от TeamGroup, способная предложить 6000 TBW для накопителя объёмом 1 Тб и 12 000 TBW для накопителя объёмом 2 Тб. Производитель обещает гарантию на уровне 12 лет, вот только Chia Coin способна положить данный SSD на лопатки гораздо быстрее. Давайте посчитаем: если обычный накопитель на 1 Тб выходит из строя за 80 дней (чуть более двух с половиной месяцев), то TeamGroup на 6000 TBW протянет 40 месяцев или чуть более трёх лет. Итог только один: майнить на твердотельных накопителях нельзя, даже на очень дорогих.
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