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Добыча Chia Coin на SSD приводит к поломке накопителя объёмом 512 Гб всего за 40 дней

Даже дорогие накопители могут умереть гораздо быстрее своего срока годности
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Несколько дней назад мы устраивали самый настоящий ликбез по майнингу Chia Coin. Если вкратце, то главной особенностью новой криптовалюты является доказательство хранения, что обеспечивает шанс получения выигрыша в виде одного блока с двумя монетами. Чем больше свободного места на вашем накопителе, тем выше шансы выиграть блок. Однако, на обычном жёстком диске генерация блока занимает 8 часов, поэтому многие предпочитают использовать для этого SSD, а после копировать содержимое на HDD. Это значительно ускоряет построение блока, особенно, когда вы хотите занять 20 и более Тб, на что в обычных условиях может уйти 40 и более дней. 

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И вот здесь и кроется один из неприятных моментов новой криптовалюты: с каждым днём сложность её добычи становится всё выше. Так, распланировав бюджет и вложения, по окончании этих самых 40 дней вы неожиданно понимаете, что сложность выросла в два раза, а значит пока вы занимались построением графиков, реальная возможность выиграть Chia Coin снизилась. Мало того, многие просто не хотят бежать в магазин за новым жёстким диском, предпочитая попробовать добычу на находящимся в их распоряжении накопителе.

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Как стало известно, обычные пользовательские SSD не предназначены для добычи Chia Coin поскольку их показатель TBW (количество полных перезаписей в терабайтах) слишком низкий. Отметим, что 200-300 Тб достаточны для домашнего накопителя, который используется для хранения информации и даже игр, вот только это не идёт ни в какое сравнение с промышленными дисками, а тем более, когда речь идёт о постоянной перезаписи. Если обратиться к цифрам, то обычный твердотельный накопитель на 512 Гб полностью выходит из строя за 40 дней. Более живучие SSD на 1 Тб работают 80 дней. 

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Кстати, существуют накопители, способные предложить пользователю сверхвысокие показатели TBW. Это новая линейка от TeamGroup, способная предложить 6000 TBW для накопителя объёмом 1 Тб и 12 000 TBW для накопителя объёмом 2 Тб. Производитель обещает гарантию на уровне 12 лет, вот только Chia Coin способна положить данный SSD на лопатки гораздо быстрее. Давайте посчитаем: если обычный накопитель на 1 Тб выходит из строя за 80 дней (чуть более двух с половиной месяцев), то TeamGroup на 6000 TBW протянет 40 месяцев или чуть более трёх лет. Итог только один: майнить на твердотельных накопителях нельзя, даже на очень дорогих. 

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