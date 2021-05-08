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В конце февраля интернет активно перепечатывал историю и китаянке, которой вместо iPhone 12 Pro Max доставили баночку с обычным яблочным йогуртом. Информация вызвала резонанс, поскольку здесь, что называется – звёзды сошлись. Самый дорогой смартфон в линейке, наглая подмена, незавершённое исследование, а главное – интригующая концовка, вед мы так и не узнали, получила ли неудачница свой смартфон, либо ей просто вернули 1500 долларов. Хотя, может быть, она просто выпила йогурт и на этом всё завершилось.

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Судя по всему, лавры мошенников из Китая кому-то не дают спать, ведь в Англии женщина по имени Оливия Паркинсон нашла в коробочке от iPhone 12 Pro Max кусок потрескавшейся плитки. Что хуже всего – даже не шоколадной плитки, которой можно было бы заесть своё горе. Покупка осуществлялась у оператора Virgin Media, что де-факто должно было гарантировать безопасность гаджета, а за доставку отвечала логистическая компания Yodel. После обращения в полицию участники сделки попытались изучить, на каком этапе потерялся аппарат, но так ни к чему и не пришли.

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Virgin Media заявляет, что смартфон запаковывался под камерами и отправился на склад с пломбой. Yodel уверяет, что после поступления на склад никто не мог вскрыть дорогостоящий телефон. Видимо, это был кто-то из промежуточных звеньев, перевозивших устройство между операторами, но сегодня доказать это невозможно. Поскольку расследование зашло в тупик, Virgin Media возместила все курьерские расходы и вернули на счёт Оливии деньги. Представители компании извинились перед пострадавшей, но почему-то не предложили ей ещё один телефон взамен куска плитки.

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Сама пострадавшая осталась недовольна. Она заявила, что больше никогда не воспользуется услугами обеих компаний, ведь они заставили её пережить сильный стресс. Кстати, если бы не читатели Оливии, возможно, она бы вообще ничего не получила. Дело в том, что перевозчик вначале обвинил девушку в подлоге (с её слов), а после того, как читатели начали пытаться донести информацию до как можно большего количества людей, пошли на попятную. Почитать ветку твитов можно здесь. Некоторые из комментаторов пытаются шутить, предлагая Оливии попытаться обновить прошивку на куске треснувшей плитки.