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Техника Apple никогда не была дешёвой. С первых лет своего существования Стив Джобс исповедовал идею идеального продукта, который будет превосходить конкурентов во всём, а значит производитель имеет право выставить на премиальный товар завышенную цену. Логика проста и понята, а за многие годы любители яблочной продукции твёрдо её усвоили, можно даже сказать – приняли как должное, ведь кто в здравом уме заплатит за смартфон 1500 долларов, когда рядом лежит такой же по характеристикам девайс Samsung за $1000? А ведь есть ещё и китайцы, предлагающие вам флагманские характеристики за 600 вечнозелёных.

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Какое отношение всё это имеет к нашей истории? Когда покупаешь лучший в мире смартфон с оплаченной курьерской доставкой не ожидаешь никаких подвохов. А зря, ведь мошенники есть везде. Итак, 26 февраля девушка по фамилии Лю, проживающая в Китае, заказала через официальный сайт Apple новенький iPhone 12 Pro Max на 256 Гб. Товар доставили сотрудники Express Mail Service. Девушка подписала все бумаги и пошла распаковывать долгожданный смартфон.

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Увы, вместо яблочного девайса там был яблочный йогурт, который обошёлся Лю в 1563 доллара. Служба доставки заявила, что взяла дело под контроль, так же, как и представительство Apple. Неясно, получит ли любительница яблочных йогуртов свой iPhone 12 Pro Max или нет. Хотя, судя по предоставленным данным, Лю купила модный гаджет на поддельном сайте-двойнике, который имеет точно такой же дизайн, как у Apple.

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Чему эта история может нас научить? Не покупать смартфоны Apple? Нет! Просто будьте внимательнее, ведь сейчас всё меньше тех, кто хочет работать честно, а значит с каждым годом число мошенников будет только расти.