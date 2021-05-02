Американские автолюбители массово отказываются от электрокаров и возвращаются на ископаемые топливо
Сегодня кажется, что Tesla чуть ли не единолично подмяла под себя рынок электромобилей. Согласно официальным данным, Model 3 оказалась самым продаваемым электрокаром планеты, а ведь мы говорим о машине стоимостью 40 000 долларов. Да, в некоторых странах есть субсидии, но даже 30 000 выглядит немало. Всё это позволяет сделать простые и логичные выводы, о том, что рынок растёт, будущее безоблачно, а перспективы огромны. На самом деле всё далеко не так, ведь согласно новым исследованиям, американцы массово пересаживаются на автомобили с бензиновыми двигателями. Давайте как следует изучим проблему, ведь она стоит того, а в будущем может встать на пути распространения электрокаров.
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Итак, залив в бензобак 12-го поколения Toyota Corolla 2018 года (самая продаваемая машина 2020 года) 50 литров топлива, вы при среднем расходе 8 литров на 100 км сможете без проблем проехать 600 км, а при движении по трассе 700 и более километров без заезда на автозаправку. Но главное, процесс заправки займёт у вас всего несколько минут. Совсем иная ситуация у электрокаров. Большинство из них оснащено системой 1-го уровня, которая работает исключительно от домашней розетки и не умеет заряжаться быстро. Это значит, что никаких длительных путешествий на таком авто не будет, ведь перед вами городская машина, для которой нужно вывести розетку на улицу (чаще всего это частный дом с гаражом).
Возвращаясь к Tesla стоит указать, что они обладают сверхмощной зарядкой, позволяющей получить 100% за час, но удобно ли это в пути? Однозначно нет, вам придётся либо задержаться где-то на целый час, получив 350 км пробега, либо останавливаться через каждые 150 км и ждать зарядку по 10 минут. Цифры разнятся от модели к модели и даже зарядных станций, но общая логика ясна: электрокары не предназначены для длительных поездок, а значит нужно покупать как минимум ещё один автомобиль.
На портале Businessinsider появились результаты исследований американского рынка электромобилей, подтверждающие, что сегодня жители США отказываются от электрокаров, пересаживаясь на автомобили на ископаемом топливе. Пока ажиотаж вокруг электрокаров позволяет обеспечивать рост продаж, но тенденция есть, и она заметна. Сегодня каждый пятый вернулся на бензин, но, когда больше автолюбителей познакомятся с неприятной особенностью электрокаров, всё может измениться в худшую сторону. Спасти положение могут скоростные зарядки, но пока они есть в единичных экземплярах либо на чертёжной доске инженеров.
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