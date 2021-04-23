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Илон Маск грезит Марсом. Неясно, что его там привлекает, ведь планета почти полностью лишена атмосферы, а воду придётся искать глубоко под грунтом. Не факт, что она там вообще есть, ведь пока добыча влаги на других планетах выглядит скорее экспериментом, чем реальностью. Теоретически, большие запасы воды могут находиться на полюсах, но и здесь не всё просто, ведь необходимо доставить на Красную планету сложное оборудование, позволяющее отделить жидкость от почвы, с которой воды была соединена миллиарды лет.

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Судя по всему, Илон Маск уже придумал как решить все эти и многие другие проблемы, включая добычу электричества и выращивание продуктов питания. В недавнем интервью он выдал поистине фантастическую информацию. Давайте с ней ознакомимся. Первое, что нужно знать: Марс станет новым домом для людей, где будут разбиты полноценные базы. Space X будет организоваться доставку поселенцев, отправляя по три космических корабля в день, каждый из которых способен нести груз до 100 тонн. Илон Маск напомнил, что раз в 26 месяцев Марс находится на наиболее близком к Земле расстоянии, поэтому именно на это время и будет приходиться максимальное количество взлётов. Ожидается, что за два года удастся переправить 100 000 человек на 1000 звездолётах. Далее миллиардер заявил, что первым делом нужно разбить базу на 1 миллион человек, а после этого можно гарантировать, что колония станет устойчиво развиваться.

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Что любопытно, именно 1 миллион он называет «золотым» числом, что позволит колонии стать самостоятельной и независимо от Земли. Ясно, что вопросы к происхождению ресурсов никуда не делись, ведь такую толпу людей нужно напоить, накормить, согреть и где-то расположить. Пока всё это Илон Маск предпочитает игнорировать. Хотя он немного коснулся судьбы первых колонистов, которые отважатся отправиться на Марс. По его словам, с высокой долей вероятности, они погибнут. Также он уверен, что колонисты будут искать лучшее будущее, а богатые представители человечества первое время отправиться туда не захотят. Илон Маск сравнил освоение Марса с первыми экспедициями в Антарктиду, полагая, что технический уровень развития людей должен дать нам шанс на выживание. Любопытно, а когда он сам туда полетит? Или он решил наблюдать за процессом с Земли?

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Отметим, что ранее Илон Маск заявлял, что планирует начать первые полёты на Марс к 2030 году. Неясно, идут ли испытания в соответствие с планами, или всё может растянуться на долгие десятилетия.