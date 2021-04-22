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Razer выделяет 50 $миллионов на экологию и спонсирует производство бамбуковой туалетной бумаги

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С каждым годом экологическая ситуация на планете становится всё хуже. Ледники тают, океан превращаются в мусорный бак, а тысячи видов живых существ безвозвратно исчезают. Экологи бьют тревогу, а учёные пытаются достучаться до мировых лидеров. Увы, когда на кону стоят деньги, никто не желает отказываться от лишней пачки баксов ради каких-то голодающих медведей и нехватки воды, которая косит жителей африканских стран миллионами. Болезни прогрессируют, а вирусы становятся всё опаснее, но глобально в этом вопросе ничего не меняется, ведь даже коронавирус доказал, что страны разобщены, а миллиардеры предпочитают спрятаться, надеясь переждать лихие времена в бункерах. Видимо они просто не понимают, что товар нужно кому-то продавать.

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К счастью, не все смотрят на мир через призму денег. Сегодня известный геймерский бренд Razer сообщил о выделении 50 миллионов долларов в собственный экологический фонд Razer Green Fund. Руководство компании взяло на себя амбициозные обязательства, заявляя о плане перейти на 100% возобновляемые источники энергии к 2025 году и избавиться от углеродного следа в своих продуктах к 2030 году. 

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Поскольку сегодня (22 апреля) празднуется День Земли, то решение не стало таким уж шокирующим, но позволит немного улучшить экологическую ситуацию. Первым партнёром, который получит денежное вливание, стала компания The Nurturing Co, которая производит туалетную бумагу из бамбука под брендом BAMBOOLOO. Razer заявляет, что она оставляет незначительный углеродный след и оказывает не такое сильное влияние на окружающую среду. Мало того, при производстве требуется на 90% меньше воды по сравнению с обычными предприятиями по выпуску туалетной бумаги. Если говорить о цифрах, то при переходе на такую бумагу семьи из четырёх человек, удастся сэкономить около 30 000 литров воды в год. 

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Точная сумма, которую получила The Nurturing Co, не указывается. Согласно соглашению, логотип Razer не будет отображаться на бумаге. Кроме того, Razer не планирует нигде рекламировать подобные продукты, а тем более рекомендовать их геймерам. Сообщается, что полученные деньги помогут не только расширить производство, но и выведут его на достаточную мощность, для поставки бумаги на ведущие рынки. 

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