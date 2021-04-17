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Деятельность майнеров переходит все допустимые границы. Мало того, что эти ребята привели к дефициту полупроводников, когда покупка флагманской видеокарты стала сродни бюджетному авто на вторичном рынке, так они ещё и превратились в большую проблему для экологии. Ясно, что так просто всё не закончится, ведь некоторые наиболее предприимчивые товарищи купили нерабочую электростанцию, получая дешёвую энергию для своих ферм. Ну а прогнозы на ближайшее будущее неутешительные, ведь все эксперты наперебой заявляют о возможности Биткоина расти до 100 000 долларов, а Эфириума до 15 000.

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Единственной надеждой геймеров может быть Дженсен Хуанг, которые издавна считается другом и соратников любителей компьютерных игр. Недавно появились слухи, что NVIDIA может выпустить обновлённую версию GeForce RTX 3060, которая получит улучшенный антимайнерский алгоритм. Похоже, что слухи были верны, ведь новая информация сулит шахтёрам новые трудности.

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О планах выпустить видеокарту GeForce RTX 3080 Ti стало известно ещё зимой, однако в тот момент им не суждено было стать реальностью по целому ряду причин, включающих неспособность AMD поставить на рынок достаточное количество графических чипов. Сегодня сроки явно поджимают, ведь у NVIDIA есть собственные планы производства видеокарт. Как сообщается, GeForce RTX 3080 Ti не только существует, но и полностью готова к производству уже сегодня.

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Информация попала в сеть от одного из партнёров компании, который поведал о том, что GPU получит новую маркировку (например, GA102-202) и сможет похвастать аппаратной и программной заглушкой против майнеров (и снова Эфириум). Другими словами, на этот раз защита окажется двухфакторной и будет состоять из драйвера и неизвестных улучшений в самом кристалле. Больше подробностей вы можете получить после просмотра видео ниже. Отметим, что это неофициальная информация, а значит всё это обычные гадания на кофейной гуще, которые могут не иметь ничего общего с реальностью. Любопытной также остаётся цена, ведь пока никто из партнёров NVIDIA не готов назвать конечную стоимость ещё не вышедшей новинки.



